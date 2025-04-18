وسط تحذير من تبعات كارثية.. 19 ألف مصاب بكورونا في إفريقيا

300 ألف شخص داخل القارة السمراء معرّضون للوفاة بالفيروس

نشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في قارة إفريقيا، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إحصاءات عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، التي بلغت أكثر من 19 ألف حالة، فيما سجّلت 4.416 ألف حالة شفاء و911 حالة وفاة حتى الآن.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الحصة العالمية في إفريقيا، عبر موقع تويتر: تم الإبلاغ عن أكثر من 19 ألف حالة من حالات كورونا في القارة الإفريقية، مع تسجيل 4416 حالة شفاء و991 حالة وفاة.

وكان تقرير للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، قد حذّر من تبعيات كارثية على القارة الإفريقية في حالة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد بها.

وأفاد التقرير، حسبما ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بأن أكثر من 300 ألف شخص داخل القارة الإفريقية معرّضون للوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وفي أسوأ الظروف، إذا لم يحدث تدخل لاحتواء تفشى الفيروس في القريب العاجل، يمكن أن يتوفى نحو 3.3 مليون شخص مع إصابة 1.2 مليار شخص بالفيروس، مما يمثل الأغلبية العظمى لسكان القارة.

وقال التقرير: رغم تطبيق التباعد الاجتماعي المكثف، يمكن أن تستمر إفريقيا في تسجيل حالات إصابة تصل إلى 122 مليون حالة إصابة بالفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 146 ألف شخص في أنحاء العالم حتى الآن.

وأضاف: القارة ستحتاج إلى مبلغ يراوح بين 44 ملياراً و446 مليار دولار لإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أنه من بين كل قارات العالم، تعاني قارة إفريقيا أعلى معدل انتشار لأمراض معينة كامنة مثل مرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية، ويعد المصابون بمثل هذه الأمراض عرضة لمضاعفات قاتلة من فيروس كورونا، وحذر التقرير من أن الفشل الاقتصادي واسع النطاق قد يضرب إفريقيا، وقد يتسبّب في انكماش النمو بها بنسبة 2.6 %.