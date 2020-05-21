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في مهمة استمرت 10 ساعات.. "مستشفى ظلم" يفحص 326 عاملًا في مقر سكنهم

بمشاركة مدير المستشفى ومتابعة مدير صحة الطائف وفرق مكافحة "كورونا"

نفّذ مستشفى ظلم العام بمتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف عملية فحصًا شاملًا لأكثر من 326 مخالطاً لحالة إيجابية رصدت داخل مقر إحدى الشركات التي تعمل في منطقة صحراوية، وتبعد عن المستشفى بأكثر من 160 كم ذهاباً وإياباً.

واستهدفت عمليات الفحص منع انتشار فيروس كورونا داخل مقرّ الشركة التي يعمل بها مئات العاملين، وقد استغرق الفحص أكثر من 10 ساعات متواصلة، وبمشاركة وإشراف من مدير مستشفى ظلم وفرق مكافحة العدوى ومكافحة فيروس كورونا، وفريق دعم من إدارة المستشفيات بصحة الطائف.

يشار إلى أن مستشفى ظلم قد قام بإجراءات احترازية ووقائية مكثّفة تمثّلت في عزل المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، بالتعاون مع الشركة، فيما تطلب الأمر فحص جميع العاملين لضمان عدم انتشار الفيروس.‏

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مهمة استمرت 10 ساعات.. "مستشفى ظلم" يفحص 326 عاملًا في مقر سكنهم
سبق

نفّذ مستشفى ظلم العام بمتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف عملية فحصًا شاملًا لأكثر من 326 مخالطاً لحالة إيجابية رصدت داخل مقر إحدى الشركات التي تعمل في منطقة صحراوية، وتبعد عن المستشفى بأكثر من 160 كم ذهاباً وإياباً.

واستهدفت عمليات الفحص منع انتشار فيروس كورونا داخل مقرّ الشركة التي يعمل بها مئات العاملين، وقد استغرق الفحص أكثر من 10 ساعات متواصلة، وبمشاركة وإشراف من مدير مستشفى ظلم وفرق مكافحة العدوى ومكافحة فيروس كورونا، وفريق دعم من إدارة المستشفيات بصحة الطائف.

يشار إلى أن مستشفى ظلم قد قام بإجراءات احترازية ووقائية مكثّفة تمثّلت في عزل المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، بالتعاون مع الشركة، فيما تطلب الأمر فحص جميع العاملين لضمان عدم انتشار الفيروس.‏

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:57 PM

في مهمة استمرت 10 ساعات.. "مستشفى ظلم" يفحص 326 عاملًا في مقر سكنهم

بمشاركة مدير المستشفى ومتابعة مدير صحة الطائف وفرق مكافحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ مستشفى ظلم العام بمتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف عملية فحصًا شاملًا لأكثر من 326 مخالطاً لحالة إيجابية رصدت داخل مقر إحدى الشركات التي تعمل في منطقة صحراوية، وتبعد عن المستشفى بأكثر من 160 كم ذهاباً وإياباً.

واستهدفت عمليات الفحص منع انتشار فيروس كورونا داخل مقرّ الشركة التي يعمل بها مئات العاملين، وقد استغرق الفحص أكثر من 10 ساعات متواصلة، وبمشاركة وإشراف من مدير مستشفى ظلم وفرق مكافحة العدوى ومكافحة فيروس كورونا، وفريق دعم من إدارة المستشفيات بصحة الطائف.

يشار إلى أن مستشفى ظلم قد قام بإجراءات احترازية ووقائية مكثّفة تمثّلت في عزل المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، بالتعاون مع الشركة، فيما تطلب الأمر فحص جميع العاملين لضمان عدم انتشار الفيروس.‏

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