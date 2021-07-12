النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية

بينها البطء في إمداد الدول النامية باللقاحات وزيادة إصابات ووفيات كورونا

هبطت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين؛ لمخاوف تباطؤ النمو العالمي، مقابل شح محتمل للإمدادات، عقب تعثر محادثات بين المنتجين.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 35 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 75.20 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 74.23 دولارًا، منخفضًا 33 سنتًا أو 0.4%.

ووفق "الألمانية" حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت، من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل، يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعًا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية
سبق

هبطت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين؛ لمخاوف تباطؤ النمو العالمي، مقابل شح محتمل للإمدادات، عقب تعثر محادثات بين المنتجين.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 35 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 75.20 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 74.23 دولارًا، منخفضًا 33 سنتًا أو 0.4%.

ووفق "الألمانية" حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت، من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل، يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعًا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
11:56 AM

برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية

بينها البطء في إمداد الدول النامية باللقاحات وزيادة إصابات ووفيات كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
257

هبطت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين؛ لمخاوف تباطؤ النمو العالمي، مقابل شح محتمل للإمدادات، عقب تعثر محادثات بين المنتجين.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 35 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 75.20 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 74.23 دولارًا، منخفضًا 33 سنتًا أو 0.4%.

ووفق "الألمانية" حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت، من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل، يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعًا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,808
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,030
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,385
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,780

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة