الكويت: شفاء 920 حالة من كورونا
إجمالي المتعافين يرتفع إلى 22162
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.
الكويت
فيروس كورونا الجديد
الكويت: شفاء 920 حالة من كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-09
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
11:38 AM
الكويت: شفاء 920 حالة من كورونا
إجمالي المتعافين يرتفع إلى 22162
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.