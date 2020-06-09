الكويت: شفاء 920 حالة من كورونا

إجمالي المتعافين يرتفع إلى 22162

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.