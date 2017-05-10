رغم إعلان عودة المنافسات.. نادٍ ألماني يكشف إصابتَيْن بكورونا في صفوفه

أعلن أمس نادي دينامو دريسدن، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، عبر موقعه على الإنترنت خضوع فريقه بالكامل للعزل الطبي؛ وذلك بعد ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولم يكشف النادي عن اسمَي اللاعبَين المصابَين حفاظًا على الخصوصية.

وفي ظل خضوع الفريق للعزل الصحي لن يتمكن بذلك من المشاركة لدى استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية خلال أيام.

تجدر الإشارة إلى أن دينامو دريسدن، الذي عاد إلى التدريبات الجمعة، كان من المفترض أن يواجه هانوفر يوم 17 مايو الجاري ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وتقرر قبل أيام استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية بألمانيا بدءًا من 16 مايو الجاري، بإقامة المباريات دون جماهير، وطبقًا لمعايير صحية صارمة.