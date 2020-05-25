شاهد .. أطول سفرة إفطار صائم مهداة للملك المؤسس بالدمام

أقامتها جمعية عنك الخيرية بطول 600 متر وبحضور أكثر من 1300 شخص

أقامت جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية، أمس الخميس، أطول سفرة إفطار صائم مهداة للملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وأبنائه، والتي نفذتها الجمعية في شارع القسمة العام بالقرب من مستشفى عنك العام بطول لأكثر من 600 متر.

جاء ذلك بحضور أكثر من 1300 شخص من أبناء مدينة عنك، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية راشد خليوي الخالدي، وأعضاء مجلس الإدارة، ويأتي ذلك ضمن فعاليات مخيم عنك الرمضاني لتفطير وتوعية الجاليات الذي تقيمه الجمعية للعام الخامس على التوالي في مدخل مدينة عنك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية خالد بن حسين الخالدي، أن هذه المبادرة من أبناء عنك تأتي تجسيدًا لمشاعر الودّ والوفاء، وترجمة لما يحملونه في قلوبهم من امتنان وعرفان لمن جاهد لتوحيد هذا الصرح العظيم "المملكة العربية السعودية" وللقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وتضمنت كذلك سفرة باسم شهداء الواجب، وسفرة أخرى باسم رجال الأمن، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لمن ضحّوا بأرواحهم فداءً للوطن والدفاع عن دينهم وأهليهم ومقدرات بلادهم.

ونوه الخالدي في معرض حديثه إلى جهود فريق العمل القائمين على تنظيم السفرة وأعضاء الفريق التطوعي والأسر المنتجة، الذين ساهموا في إقامة وتنفيذ الكثير من برامج ومشاريع الجمعية التي تستهدف أبناء عنك لتحقيق رسالة ورؤية الجمعية وأهدافها.