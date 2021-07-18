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"فخر جامعة جازان".. 723 جراحة مخ لـ"يحيى خرمي" في عامين

أول من أجرى مناظير للاستسقاء الدماغي.. إشادة من عميد كلية الطب

تُواصل جامعة جازان جهودها في دعم تنمية الإنسان والمكان وخدمة مجتمعها في العديد من المجالات، وأعلنت الجامعة عبر معرفها على "تويتر"، عن اعتزازها وفخرها بجهود طلبتها ومنسوبيها؛ حيث عبّرت عن فخرها بالأستاذ المساعد في قسم الجراحة بكلية الطب الدكتور يحيى خرمي، الذي أجرى أول عملية لأورام المخ للأطفال، وأورام قاع المخ بمنطقة جازان؛ حيث بلغت العمليات التي أجراها "الخرمي" لجراحة المخ والعمود الفقري أكثر من 723 عملية خلال سنتين.

وعبّر عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، عن اعتزازه بمنسوبي الكلية وأساتذتها وطلبتها، مثمنًا دعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتوجيهاته المستمرة ببذل أقصى الجهد لخدمة المنطقة والوطن عمومًا.

وأوضح "مكين" أن الكلية تسهم في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي بالمنطقة؛ تفعيلًا للشراكة المتميزة والفاعلة مع صحة جازان؛ مضيفًا أن أساتذة الكلية والكليات الصحية الأخرى بالجامعة -إلى جانب طلبة الامتياز- يقدمون جهودًا كبرى بمساهمتهم في تنمية الخدمات الصحية بالمنطقة، في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية والطبية، في المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

يُذكر أن الدكتور يحيى خرمي يعمل رئيسًا لقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وحاصل على البورد الكندي في جراحة المخ والأعصاب من جامعة ألبرتا، وعلى الزمالة الكندية في جراحة المخ والأعصاب للأطفال من جامعة بريتش كولومبيا الكندية، وأجرى أكثر من ٢٤٥ عملية للعمود الفقري والحبل الشوكي، وأكثر من ٤٠ عملية لتشوهات العمود الفقري لحديثي الولادة، وأول من أجرى مناظير للاستسقاء الدماغي وأورام البطينات في منطقة جازان.

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"فخر جامعة جازان".. 723 جراحة مخ لـ"يحيى خرمي" في عامين
سبق

تُواصل جامعة جازان جهودها في دعم تنمية الإنسان والمكان وخدمة مجتمعها في العديد من المجالات، وأعلنت الجامعة عبر معرفها على "تويتر"، عن اعتزازها وفخرها بجهود طلبتها ومنسوبيها؛ حيث عبّرت عن فخرها بالأستاذ المساعد في قسم الجراحة بكلية الطب الدكتور يحيى خرمي، الذي أجرى أول عملية لأورام المخ للأطفال، وأورام قاع المخ بمنطقة جازان؛ حيث بلغت العمليات التي أجراها "الخرمي" لجراحة المخ والعمود الفقري أكثر من 723 عملية خلال سنتين.

وعبّر عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، عن اعتزازه بمنسوبي الكلية وأساتذتها وطلبتها، مثمنًا دعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتوجيهاته المستمرة ببذل أقصى الجهد لخدمة المنطقة والوطن عمومًا.

وأوضح "مكين" أن الكلية تسهم في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي بالمنطقة؛ تفعيلًا للشراكة المتميزة والفاعلة مع صحة جازان؛ مضيفًا أن أساتذة الكلية والكليات الصحية الأخرى بالجامعة -إلى جانب طلبة الامتياز- يقدمون جهودًا كبرى بمساهمتهم في تنمية الخدمات الصحية بالمنطقة، في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية والطبية، في المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

يُذكر أن الدكتور يحيى خرمي يعمل رئيسًا لقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وحاصل على البورد الكندي في جراحة المخ والأعصاب من جامعة ألبرتا، وعلى الزمالة الكندية في جراحة المخ والأعصاب للأطفال من جامعة بريتش كولومبيا الكندية، وأجرى أكثر من ٢٤٥ عملية للعمود الفقري والحبل الشوكي، وأكثر من ٤٠ عملية لتشوهات العمود الفقري لحديثي الولادة، وأول من أجرى مناظير للاستسقاء الدماغي وأورام البطينات في منطقة جازان.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
02:00 PM

"فخر جامعة جازان".. 723 جراحة مخ لـ"يحيى خرمي" في عامين

أول من أجرى مناظير للاستسقاء الدماغي.. إشادة من عميد كلية الطب

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فهد كاملي - جازان
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تُواصل جامعة جازان جهودها في دعم تنمية الإنسان والمكان وخدمة مجتمعها في العديد من المجالات، وأعلنت الجامعة عبر معرفها على "تويتر"، عن اعتزازها وفخرها بجهود طلبتها ومنسوبيها؛ حيث عبّرت عن فخرها بالأستاذ المساعد في قسم الجراحة بكلية الطب الدكتور يحيى خرمي، الذي أجرى أول عملية لأورام المخ للأطفال، وأورام قاع المخ بمنطقة جازان؛ حيث بلغت العمليات التي أجراها "الخرمي" لجراحة المخ والعمود الفقري أكثر من 723 عملية خلال سنتين.

وعبّر عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، عن اعتزازه بمنسوبي الكلية وأساتذتها وطلبتها، مثمنًا دعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتوجيهاته المستمرة ببذل أقصى الجهد لخدمة المنطقة والوطن عمومًا.

وأوضح "مكين" أن الكلية تسهم في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي بالمنطقة؛ تفعيلًا للشراكة المتميزة والفاعلة مع صحة جازان؛ مضيفًا أن أساتذة الكلية والكليات الصحية الأخرى بالجامعة -إلى جانب طلبة الامتياز- يقدمون جهودًا كبرى بمساهمتهم في تنمية الخدمات الصحية بالمنطقة، في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية والطبية، في المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

يُذكر أن الدكتور يحيى خرمي يعمل رئيسًا لقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وحاصل على البورد الكندي في جراحة المخ والأعصاب من جامعة ألبرتا، وعلى الزمالة الكندية في جراحة المخ والأعصاب للأطفال من جامعة بريتش كولومبيا الكندية، وأجرى أكثر من ٢٤٥ عملية للعمود الفقري والحبل الشوكي، وأكثر من ٤٠ عملية لتشوهات العمود الفقري لحديثي الولادة، وأول من أجرى مناظير للاستسقاء الدماغي وأورام البطينات في منطقة جازان.

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