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بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المنطقة الشرقية

تنفيذ جولات تفتيشية على مراكز الإنزال والمراقبة في مرافئ الصيد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، عن بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد، ومنع استخدام شباك الصيد "الخيشومية" على سواحل الخليج العربي؛ وذلك حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: إن قرار الحظر يشمل استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)؛ مما عدا الصيد بوسيلة الحداق "اللفاح"، وأن يكون طول السمك المسموح بصيده يفوق 65 سم؛ وذلك بهدف الحد من استنزاف صيد الأسماك المحظورة بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

وأكد أن قرار الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مبينًا أن اللجنة الدائمة للثروة السمكية في دول مجلس التعاون تنفذ ضمن برنامج "معاينة إنزال الكنعد في دول المجلس" دراسة لتقييم مصائد أسماك الكنعد، وجمع بيانات الطول والوزن وجهد الصيد، ورفع التوصيات بشكل سنوي للأعضاء في دول المجلس.

بدوره، ذكر مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد خالد الشويرد، تنفيذ المركز جولات تفتيشية على مراكز الإنزال والمراقبة في جميع مرافئ الصيد؛ للتأكد من تطبيق أنظمة الحظر، وفرض الإجراءات القانونية والعقوبات على المخالفين لأنظمة الصيد، بغرامات مالية تبدأ من 5000 ريال للمخالفة الأولى، وتتضاعف إلى 10000 ريال للمرة الثانية مع مصادرة الصيد في كل مخالفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المنطقة الشرقية
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، عن بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد، ومنع استخدام شباك الصيد "الخيشومية" على سواحل الخليج العربي؛ وذلك حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: إن قرار الحظر يشمل استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)؛ مما عدا الصيد بوسيلة الحداق "اللفاح"، وأن يكون طول السمك المسموح بصيده يفوق 65 سم؛ وذلك بهدف الحد من استنزاف صيد الأسماك المحظورة بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

وأكد أن قرار الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مبينًا أن اللجنة الدائمة للثروة السمكية في دول مجلس التعاون تنفذ ضمن برنامج "معاينة إنزال الكنعد في دول المجلس" دراسة لتقييم مصائد أسماك الكنعد، وجمع بيانات الطول والوزن وجهد الصيد، ورفع التوصيات بشكل سنوي للأعضاء في دول المجلس.

بدوره، ذكر مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد خالد الشويرد، تنفيذ المركز جولات تفتيشية على مراكز الإنزال والمراقبة في جميع مرافئ الصيد؛ للتأكد من تطبيق أنظمة الحظر، وفرض الإجراءات القانونية والعقوبات على المخالفين لأنظمة الصيد، بغرامات مالية تبدأ من 5000 ريال للمخالفة الأولى، وتتضاعف إلى 10000 ريال للمرة الثانية مع مصادرة الصيد في كل مخالفة.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
02:21 PM

بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المنطقة الشرقية

تنفيذ جولات تفتيشية على مراكز الإنزال والمراقبة في مرافئ الصيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، عن بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد، ومنع استخدام شباك الصيد "الخيشومية" على سواحل الخليج العربي؛ وذلك حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: إن قرار الحظر يشمل استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)؛ مما عدا الصيد بوسيلة الحداق "اللفاح"، وأن يكون طول السمك المسموح بصيده يفوق 65 سم؛ وذلك بهدف الحد من استنزاف صيد الأسماك المحظورة بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

وأكد أن قرار الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مبينًا أن اللجنة الدائمة للثروة السمكية في دول مجلس التعاون تنفذ ضمن برنامج "معاينة إنزال الكنعد في دول المجلس" دراسة لتقييم مصائد أسماك الكنعد، وجمع بيانات الطول والوزن وجهد الصيد، ورفع التوصيات بشكل سنوي للأعضاء في دول المجلس.

بدوره، ذكر مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد خالد الشويرد، تنفيذ المركز جولات تفتيشية على مراكز الإنزال والمراقبة في جميع مرافئ الصيد؛ للتأكد من تطبيق أنظمة الحظر، وفرض الإجراءات القانونية والعقوبات على المخالفين لأنظمة الصيد، بغرامات مالية تبدأ من 5000 ريال للمخالفة الأولى، وتتضاعف إلى 10000 ريال للمرة الثانية مع مصادرة الصيد في كل مخالفة.

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