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"التعليم" تغرّد بالصور في أول يوم دراسي: اشتقنا لكم.. معاً نبدأ بكم

تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لغير مكتملي التحصين

تفاعلت وزارة التعليم مع بداية الساعات الأولى لانطلاق العام الدراسي الجديد مغرّدة عبر حسابها في تويتر بمجموعة من الصور وعلّقت عليها بقولها "اشتقنا لكم.. معاً نبدأ بكم".

وفي وقت سابق، اليوم، أوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، أنه حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتَي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرّر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممّن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

كما أكّد على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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"التعليم" تغرّد بالصور في أول يوم دراسي: اشتقنا لكم.. معاً نبدأ بكم
سبق

تفاعلت وزارة التعليم مع بداية الساعات الأولى لانطلاق العام الدراسي الجديد مغرّدة عبر حسابها في تويتر بمجموعة من الصور وعلّقت عليها بقولها "اشتقنا لكم.. معاً نبدأ بكم".

وفي وقت سابق، اليوم، أوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، أنه حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتَي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرّر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممّن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

كما أكّد على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:12 AM

"التعليم" تغرّد بالصور في أول يوم دراسي: اشتقنا لكم.. معاً نبدأ بكم

تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لغير مكتملي التحصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاعلت وزارة التعليم مع بداية الساعات الأولى لانطلاق العام الدراسي الجديد مغرّدة عبر حسابها في تويتر بمجموعة من الصور وعلّقت عليها بقولها "اشتقنا لكم.. معاً نبدأ بكم".

وفي وقت سابق، اليوم، أوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، أنه حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتَي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرّر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممّن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

كما أكّد على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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