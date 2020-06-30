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12 منتخباً بينها الأخضر.. غداً قرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022

في العاصمة الماليزية وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين كل منهما 6 فرق

تسحب غداً الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، قرعة الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بمشاركة 12 منتخباً.

وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتيْن، تضم كل منهما 6 منتخبات، ويكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) في إصدار خاص يوم 18 يونيو.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.

ومع حصول منتخب قطر مضيف كأس العالم 2022 على صدارة مجموعته في الدور الثاني، تأهلت للدور النهائي المنتخبات السبعة الأخرى التي تصدّرت مجموعاتها، وهي: سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب خمسة منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني، وهي: الصين وعُمان والعراق وفيتنام ولبنان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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12 منتخباً بينها الأخضر.. غداً قرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022
سبق

تسحب غداً الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، قرعة الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بمشاركة 12 منتخباً.

وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتيْن، تضم كل منهما 6 منتخبات، ويكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) في إصدار خاص يوم 18 يونيو.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.

ومع حصول منتخب قطر مضيف كأس العالم 2022 على صدارة مجموعته في الدور الثاني، تأهلت للدور النهائي المنتخبات السبعة الأخرى التي تصدّرت مجموعاتها، وهي: سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب خمسة منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني، وهي: الصين وعُمان والعراق وفيتنام ولبنان.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
12:30 PM

12 منتخباً بينها الأخضر.. غداً قرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022

في العاصمة الماليزية وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين كل منهما 6 فرق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسحب غداً الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، قرعة الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بمشاركة 12 منتخباً.

وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتيْن، تضم كل منهما 6 منتخبات، ويكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) في إصدار خاص يوم 18 يونيو.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.

ومع حصول منتخب قطر مضيف كأس العالم 2022 على صدارة مجموعته في الدور الثاني، تأهلت للدور النهائي المنتخبات السبعة الأخرى التي تصدّرت مجموعاتها، وهي: سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب خمسة منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني، وهي: الصين وعُمان والعراق وفيتنام ولبنان.

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