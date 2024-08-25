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ميلانيا ترامب وحرس الشرف الفرنسي.. "لم يغضوا بصرهم والصورة فضحتهم"

السيدة الأمريكية الأولى كانت على السجادة الحمراء في طريقها إلى قمة مجموعة السبع

"لم يغضوا بصرهم"، هذا ما انتهت إليه صورة كاشفة نُشرت لعناصر من حرس الشرف الفرنسي الذي اصطفّ لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا؛ حيث لم يتمكنوا من أن يغضوا بصرهم، أمس السبت، عن السيدة الأولى المتألقة بفستانها الأنيق وهي في طريقها إلى قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها فرنسا وتستمر على مدى 3 أيام.

والتُقطت الصورة لأفراد الحرس الفرنسي في اللحظة التي مرت بها ميلانيا ترامب، وهي ترتدي فستانًا أصفر من "كالفن كلاين" بقيمة 650 دولارًا وحذاء ورديًّا بكعب عالٍ من "لوبوتان"؛ حيث ظل موجهًا عينيه نحو السيدة الأولى؛ بينما كانت تمشي برفقة زوجها دونالد ترامب على السجادة الحمراء.

ووفق "سكاي نيوز" بدت السيدة الأولى -وهي عارضة أزياء سابقة- متألقة، عندما غادرت الطائرة الرئاسية بفستانها الأصفر، وهو الثاني لها بعد أن غادرت واشنطن وهي ترتدي زيًّا من دار الأزياء الفرنسية شانيل، مع حقيبة يد من الدار نفسها، تُقدر قيمتها بحوالى 5000 دولار.

وفي وقت لاحق، الْتقى دونالد ترامب وزوجته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، وغيّرت السيدة الأمريكية الأولى ملابسها وارتدت فستان غوتشي باللون الكريمي، الذي يصل سعره إلى 3800 دولار، بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ فضي اللون.

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ميلانيا ترامب وحرس الشرف الفرنسي.. "لم يغضوا بصرهم والصورة فضحتهم"
سبق

"لم يغضوا بصرهم"، هذا ما انتهت إليه صورة كاشفة نُشرت لعناصر من حرس الشرف الفرنسي الذي اصطفّ لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا؛ حيث لم يتمكنوا من أن يغضوا بصرهم، أمس السبت، عن السيدة الأولى المتألقة بفستانها الأنيق وهي في طريقها إلى قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها فرنسا وتستمر على مدى 3 أيام.

والتُقطت الصورة لأفراد الحرس الفرنسي في اللحظة التي مرت بها ميلانيا ترامب، وهي ترتدي فستانًا أصفر من "كالفن كلاين" بقيمة 650 دولارًا وحذاء ورديًّا بكعب عالٍ من "لوبوتان"؛ حيث ظل موجهًا عينيه نحو السيدة الأولى؛ بينما كانت تمشي برفقة زوجها دونالد ترامب على السجادة الحمراء.

ووفق "سكاي نيوز" بدت السيدة الأولى -وهي عارضة أزياء سابقة- متألقة، عندما غادرت الطائرة الرئاسية بفستانها الأصفر، وهو الثاني لها بعد أن غادرت واشنطن وهي ترتدي زيًّا من دار الأزياء الفرنسية شانيل، مع حقيبة يد من الدار نفسها، تُقدر قيمتها بحوالى 5000 دولار.

وفي وقت لاحق، الْتقى دونالد ترامب وزوجته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، وغيّرت السيدة الأمريكية الأولى ملابسها وارتدت فستان غوتشي باللون الكريمي، الذي يصل سعره إلى 3800 دولار، بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ فضي اللون.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
01:52 PM

ميلانيا ترامب وحرس الشرف الفرنسي.. "لم يغضوا بصرهم والصورة فضحتهم"

السيدة الأمريكية الأولى كانت على السجادة الحمراء في طريقها إلى قمة مجموعة السبع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,916

"لم يغضوا بصرهم"، هذا ما انتهت إليه صورة كاشفة نُشرت لعناصر من حرس الشرف الفرنسي الذي اصطفّ لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا؛ حيث لم يتمكنوا من أن يغضوا بصرهم، أمس السبت، عن السيدة الأولى المتألقة بفستانها الأنيق وهي في طريقها إلى قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها فرنسا وتستمر على مدى 3 أيام.

والتُقطت الصورة لأفراد الحرس الفرنسي في اللحظة التي مرت بها ميلانيا ترامب، وهي ترتدي فستانًا أصفر من "كالفن كلاين" بقيمة 650 دولارًا وحذاء ورديًّا بكعب عالٍ من "لوبوتان"؛ حيث ظل موجهًا عينيه نحو السيدة الأولى؛ بينما كانت تمشي برفقة زوجها دونالد ترامب على السجادة الحمراء.

ووفق "سكاي نيوز" بدت السيدة الأولى -وهي عارضة أزياء سابقة- متألقة، عندما غادرت الطائرة الرئاسية بفستانها الأصفر، وهو الثاني لها بعد أن غادرت واشنطن وهي ترتدي زيًّا من دار الأزياء الفرنسية شانيل، مع حقيبة يد من الدار نفسها، تُقدر قيمتها بحوالى 5000 دولار.

وفي وقت لاحق، الْتقى دونالد ترامب وزوجته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، وغيّرت السيدة الأمريكية الأولى ملابسها وارتدت فستان غوتشي باللون الكريمي، الذي يصل سعره إلى 3800 دولار، بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ فضي اللون.

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