وقال "بخاري" في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس.

وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد.

أعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة.

نيجيريا تسجل 97 إصابة بكورونا وحالة وفاة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-30 أعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة. وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد. وقال "بخاري" في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 04:30 PM

اخر تعديل 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 06:42 PM

نيجيريا تسجل 97 إصابة بكورونا وحالة وفاة وقف التنقل في لاغوس وأبوجا لمدة 14 يومًا





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أعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة.

وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال "بخاري" في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس.