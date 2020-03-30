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نيجيريا تسجل 97 إصابة بكورونا وحالة وفاة

وقف التنقل في لاغوس وأبوجا لمدة 14 يومًا

أعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة.

وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال "بخاري" في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس.

فيروس كورونا الجديد

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نيجيريا تسجل 97 إصابة بكورونا وحالة وفاة
سبق

أعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة.

وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال "بخاري" في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:30 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:42 PM

نيجيريا تسجل 97 إصابة بكورونا وحالة وفاة

وقف التنقل في لاغوس وأبوجا لمدة 14 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة.

وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال "بخاري" في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس.

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