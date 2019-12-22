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مدني العاصمة المقدسة ينفذ حملة للكشف على شركات مؤسسات السلامة

للتأكد من جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الأحد، حملة للكشف والتفتيش على شركات مؤسسات السلامة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة ممثلة في (وزارة التجارة- أمانة العاصمة المقدسة- مكتب العمل- هيئة المواصفات والمقاييس).

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بالدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان: إن "من أهم أهداف الحملة، التأكد من جودة الأعمال المقدمة، وجاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في كافة المنشآت، وكذلك مدى مطابقة معدات وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق للمواصفات والمقاييس".

وأضاف: أن "من مهامها أيضًا التأكد من ممارسة نفس النشاط المرخص وفق اللائحة المنظمة لذلك، واكتمال العمالة الفنية للمؤسسات والشركات للقيام بأعمال التركيب والصيانة على أكمل وجه"، لافتاً إلى أن الحملة ستستمر قرابة أسبوع حتى تنتهي من كافة المواقع المستهدفة.

الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

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مدني العاصمة المقدسة ينفذ حملة للكشف على شركات مؤسسات السلامة
سبق

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الأحد، حملة للكشف والتفتيش على شركات مؤسسات السلامة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة ممثلة في (وزارة التجارة- أمانة العاصمة المقدسة- مكتب العمل- هيئة المواصفات والمقاييس).

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بالدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان: إن "من أهم أهداف الحملة، التأكد من جودة الأعمال المقدمة، وجاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في كافة المنشآت، وكذلك مدى مطابقة معدات وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق للمواصفات والمقاييس".

وأضاف: أن "من مهامها أيضًا التأكد من ممارسة نفس النشاط المرخص وفق اللائحة المنظمة لذلك، واكتمال العمالة الفنية للمؤسسات والشركات للقيام بأعمال التركيب والصيانة على أكمل وجه"، لافتاً إلى أن الحملة ستستمر قرابة أسبوع حتى تنتهي من كافة المواقع المستهدفة.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
04:39 PM

مدني العاصمة المقدسة ينفذ حملة للكشف على شركات مؤسسات السلامة

للتأكد من جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الأحد، حملة للكشف والتفتيش على شركات مؤسسات السلامة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة ممثلة في (وزارة التجارة- أمانة العاصمة المقدسة- مكتب العمل- هيئة المواصفات والمقاييس).

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بالدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان: إن "من أهم أهداف الحملة، التأكد من جودة الأعمال المقدمة، وجاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في كافة المنشآت، وكذلك مدى مطابقة معدات وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق للمواصفات والمقاييس".

وأضاف: أن "من مهامها أيضًا التأكد من ممارسة نفس النشاط المرخص وفق اللائحة المنظمة لذلك، واكتمال العمالة الفنية للمؤسسات والشركات للقيام بأعمال التركيب والصيانة على أكمل وجه"، لافتاً إلى أن الحملة ستستمر قرابة أسبوع حتى تنتهي من كافة المواقع المستهدفة.

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