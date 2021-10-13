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شاهد.. أفضل المدن العالمية للمعيشة والسياحة

أمريكا تتصدر بثلاث مدن

كشفت المجموعة الإعلامية الدولية "تايم آوت" بعد إجراء مسح بحثي لـ27 ألف شخص من سكان المدن العالمية؛ من أجل وضع قائمة أفضل المدن العالمية، لذلك جاءت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية المرتبة الأولى في القائمة أفضل لعام 2021 وتشتهر بالمعالم الثقافية في كل أنحائها.

ثم جاءت أمستردام الهولندية في المرتبة الثانية.

مانشستر بالمملكة المتحدة جاءت في المرتبة الثالثة في القائمة.

وجاءت كوبنهاجن عاصمة الدنمارك في المركز الرابع.

ثم جاءت مدينة نيويورك في المركز الخامس.

ثم مونتريال في المرتبة السادسة.

وتبعتها براغ عاصمة التشيك كأجمل مدينة في العالم.

ووفقا لـ"سي إن إن"، أكدت رئيسة التحرير كارولين ماكجين أن قائمة هذا العام لأفضل المدن في العالم تسلط الضوء على المدن التي تكيفت خلال وقتٍ كانت فيه العوامل الرئيسية التي جعلت هذه المدن الكبرى مكاناً للتواجد فيه، مثل المتعة، والثقافة، والتواصل الاجتماعي، غير متوفرة إلى حد كبير".

وحلّت بعدها مدينة بورتو الساحلية بالبرتغال، وأخيراً جاءت طوكيو في آخر القائمة، وأضافت "ماكجين": "قد تعتقد أن الجائحة تهزم هدف العيش في مدينة، ولكن، تُظهر النتائج أن روح المجتمع أعلى من أي وقتٍ مضى، ويدعم الناس بعضهم بعضاً، بالإضافة إلى الأعمال، والمبادرات المحلية، كما يحظى الكثير منهم بالمرح".

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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شاهد.. أفضل المدن العالمية للمعيشة والسياحة
سبق

كشفت المجموعة الإعلامية الدولية "تايم آوت" بعد إجراء مسح بحثي لـ27 ألف شخص من سكان المدن العالمية؛ من أجل وضع قائمة أفضل المدن العالمية، لذلك جاءت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية المرتبة الأولى في القائمة أفضل لعام 2021 وتشتهر بالمعالم الثقافية في كل أنحائها.

ثم جاءت أمستردام الهولندية في المرتبة الثانية.

مانشستر بالمملكة المتحدة جاءت في المرتبة الثالثة في القائمة.

وجاءت كوبنهاجن عاصمة الدنمارك في المركز الرابع.

ثم جاءت مدينة نيويورك في المركز الخامس.

ثم مونتريال في المرتبة السادسة.

وتبعتها براغ عاصمة التشيك كأجمل مدينة في العالم.

ووفقا لـ"سي إن إن"، أكدت رئيسة التحرير كارولين ماكجين أن قائمة هذا العام لأفضل المدن في العالم تسلط الضوء على المدن التي تكيفت خلال وقتٍ كانت فيه العوامل الرئيسية التي جعلت هذه المدن الكبرى مكاناً للتواجد فيه، مثل المتعة، والثقافة، والتواصل الاجتماعي، غير متوفرة إلى حد كبير".

وحلّت بعدها مدينة بورتو الساحلية بالبرتغال، وأخيراً جاءت طوكيو في آخر القائمة، وأضافت "ماكجين": "قد تعتقد أن الجائحة تهزم هدف العيش في مدينة، ولكن، تُظهر النتائج أن روح المجتمع أعلى من أي وقتٍ مضى، ويدعم الناس بعضهم بعضاً، بالإضافة إلى الأعمال، والمبادرات المحلية، كما يحظى الكثير منهم بالمرح".

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
03:18 PM

شاهد.. أفضل المدن العالمية للمعيشة والسياحة

أمريكا تتصدر بثلاث مدن

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,037

كشفت المجموعة الإعلامية الدولية "تايم آوت" بعد إجراء مسح بحثي لـ27 ألف شخص من سكان المدن العالمية؛ من أجل وضع قائمة أفضل المدن العالمية، لذلك جاءت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية المرتبة الأولى في القائمة أفضل لعام 2021 وتشتهر بالمعالم الثقافية في كل أنحائها.

ثم جاءت أمستردام الهولندية في المرتبة الثانية.

مانشستر بالمملكة المتحدة جاءت في المرتبة الثالثة في القائمة.

وجاءت كوبنهاجن عاصمة الدنمارك في المركز الرابع.

ثم جاءت مدينة نيويورك في المركز الخامس.

ثم مونتريال في المرتبة السادسة.

وتبعتها براغ عاصمة التشيك كأجمل مدينة في العالم.

ووفقا لـ"سي إن إن"، أكدت رئيسة التحرير كارولين ماكجين أن قائمة هذا العام لأفضل المدن في العالم تسلط الضوء على المدن التي تكيفت خلال وقتٍ كانت فيه العوامل الرئيسية التي جعلت هذه المدن الكبرى مكاناً للتواجد فيه، مثل المتعة، والثقافة، والتواصل الاجتماعي، غير متوفرة إلى حد كبير".

وحلّت بعدها مدينة بورتو الساحلية بالبرتغال، وأخيراً جاءت طوكيو في آخر القائمة، وأضافت "ماكجين": "قد تعتقد أن الجائحة تهزم هدف العيش في مدينة، ولكن، تُظهر النتائج أن روح المجتمع أعلى من أي وقتٍ مضى، ويدعم الناس بعضهم بعضاً، بالإضافة إلى الأعمال، والمبادرات المحلية، كما يحظى الكثير منهم بالمرح".

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