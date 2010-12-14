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رئيس "إتقان العقارية": ميزانية المملكة حققت تطلعات المواطنين

أعرب عن قناعته بأنها جاءت تجسيدًا لجهود القيادة الرشيدة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن ميزانية هذا العام 2022 جاءت لتؤكد السياسات المالية السليمة والتخطيط الحكيم، الذي ساهم في التعافي السريع من الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا .

وقال "الرشيد": مؤشرات الميزانية وأرقامها الضخمة أكدت التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل ورفع معدلات الناتج المحلي غير النفطي والمشاريع التنموية ومنها دعم قطاع العقار والإسكان .

ورفع التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة إعلان ميزانية تاريخية حققت وجسدت الجهود الحثيثة لرؤية المملكة 2030.

وأشاد بالتميز والنمو الذي تحقق في ميزانية الدولة والذي هو نتيجة حتمية للدعم من القيادة الرشيدة التي تسعى لبناء مستقبل جديد مشرق بصورته وملامحه وأبعاده، منوهاً بما يحظى به دعم القطاعات والشراكات في فتح الآفاق أمامهم للاستثمار سيما مع الانفتاح الذي تشهده المملكة على العالم.
ولفت "الرشيد" إلى السوق العقارية يواكب الانطلاقة السعودية القوية والواعدة في تنويع مصادر الدخل وصناعة بيئات استثمارية جاذبة .

وبيّن أن الميزانية العامة للدولة جاءت محققة لتطلعات المواطنين حيث ركزت على بناء القدرات الوطنية واستكمال البنى التحتية والاستمرار في دعم المشاريع التشغيلية والإسكان والتعليم وغيرها من المجالات التي تحقق الرفاهية والتقدم للوطن والمواطن .

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية بدعاء الله تعالى أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "إتقان العقارية": ميزانية المملكة حققت تطلعات المواطنين
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن ميزانية هذا العام 2022 جاءت لتؤكد السياسات المالية السليمة والتخطيط الحكيم، الذي ساهم في التعافي السريع من الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا .

وقال "الرشيد": مؤشرات الميزانية وأرقامها الضخمة أكدت التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل ورفع معدلات الناتج المحلي غير النفطي والمشاريع التنموية ومنها دعم قطاع العقار والإسكان .

ورفع التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة إعلان ميزانية تاريخية حققت وجسدت الجهود الحثيثة لرؤية المملكة 2030.

وأشاد بالتميز والنمو الذي تحقق في ميزانية الدولة والذي هو نتيجة حتمية للدعم من القيادة الرشيدة التي تسعى لبناء مستقبل جديد مشرق بصورته وملامحه وأبعاده، منوهاً بما يحظى به دعم القطاعات والشراكات في فتح الآفاق أمامهم للاستثمار سيما مع الانفتاح الذي تشهده المملكة على العالم.
ولفت "الرشيد" إلى السوق العقارية يواكب الانطلاقة السعودية القوية والواعدة في تنويع مصادر الدخل وصناعة بيئات استثمارية جاذبة .

وبيّن أن الميزانية العامة للدولة جاءت محققة لتطلعات المواطنين حيث ركزت على بناء القدرات الوطنية واستكمال البنى التحتية والاستمرار في دعم المشاريع التشغيلية والإسكان والتعليم وغيرها من المجالات التي تحقق الرفاهية والتقدم للوطن والمواطن .

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية بدعاء الله تعالى أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
02:56 PM

رئيس "إتقان العقارية": ميزانية المملكة حققت تطلعات المواطنين

أعرب عن قناعته بأنها جاءت تجسيدًا لجهود القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن ميزانية هذا العام 2022 جاءت لتؤكد السياسات المالية السليمة والتخطيط الحكيم، الذي ساهم في التعافي السريع من الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا .

وقال "الرشيد": مؤشرات الميزانية وأرقامها الضخمة أكدت التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل ورفع معدلات الناتج المحلي غير النفطي والمشاريع التنموية ومنها دعم قطاع العقار والإسكان .

ورفع التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة إعلان ميزانية تاريخية حققت وجسدت الجهود الحثيثة لرؤية المملكة 2030.

وأشاد بالتميز والنمو الذي تحقق في ميزانية الدولة والذي هو نتيجة حتمية للدعم من القيادة الرشيدة التي تسعى لبناء مستقبل جديد مشرق بصورته وملامحه وأبعاده، منوهاً بما يحظى به دعم القطاعات والشراكات في فتح الآفاق أمامهم للاستثمار سيما مع الانفتاح الذي تشهده المملكة على العالم.
ولفت "الرشيد" إلى السوق العقارية يواكب الانطلاقة السعودية القوية والواعدة في تنويع مصادر الدخل وصناعة بيئات استثمارية جاذبة .

وبيّن أن الميزانية العامة للدولة جاءت محققة لتطلعات المواطنين حيث ركزت على بناء القدرات الوطنية واستكمال البنى التحتية والاستمرار في دعم المشاريع التشغيلية والإسكان والتعليم وغيرها من المجالات التي تحقق الرفاهية والتقدم للوطن والمواطن .

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية بدعاء الله تعالى أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

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