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هيرفي رينارد بعد الخسارة من الكويت: ما زلنا في دائرة المنافسة

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، مسؤوليته عن الخسارة الثقيلة التي تعرَّض لها الأخضر أمام الكويت بنتيجة 1 / 3 في بداية مشواره ببطولة خليجي 24 المقامة منافساتها بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتابع: نتيجة المباراة ليست إيجابية بالنسبة لنا. كان بالإمكان أن نقدم أفضل من ذلك، لكن لم نستغل بعض الفرص التي جاءت لنا.

وأضاف: لا ننظر فقط لنتيجة المباراة وحدها. علينا أن لا ننسى أننا لعبنا بلاعبين شباب دون العشرين عامًا، وكانوا حاضرين بشكل جيد فنيًّا، وما زلنا في دائرة المنافسة، وتركيزنا الآن اتجه نحو المباراة الثانيـة التي سنعمل عليها من أجل العودة.

مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيرفي رينارد بعد الخسارة من الكويت: ما زلنا في دائرة المنافسة
سبق

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، مسؤوليته عن الخسارة الثقيلة التي تعرَّض لها الأخضر أمام الكويت بنتيجة 1 / 3 في بداية مشواره ببطولة خليجي 24 المقامة منافساتها بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتابع: نتيجة المباراة ليست إيجابية بالنسبة لنا. كان بالإمكان أن نقدم أفضل من ذلك، لكن لم نستغل بعض الفرص التي جاءت لنا.

وأضاف: لا ننظر فقط لنتيجة المباراة وحدها. علينا أن لا ننسى أننا لعبنا بلاعبين شباب دون العشرين عامًا، وكانوا حاضرين بشكل جيد فنيًّا، وما زلنا في دائرة المنافسة، وتركيزنا الآن اتجه نحو المباراة الثانيـة التي سنعمل عليها من أجل العودة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
11:52 PM

هيرفي رينارد بعد الخسارة من الكويت: ما زلنا في دائرة المنافسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,014

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، مسؤوليته عن الخسارة الثقيلة التي تعرَّض لها الأخضر أمام الكويت بنتيجة 1 / 3 في بداية مشواره ببطولة خليجي 24 المقامة منافساتها بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتابع: نتيجة المباراة ليست إيجابية بالنسبة لنا. كان بالإمكان أن نقدم أفضل من ذلك، لكن لم نستغل بعض الفرص التي جاءت لنا.

وأضاف: لا ننظر فقط لنتيجة المباراة وحدها. علينا أن لا ننسى أننا لعبنا بلاعبين شباب دون العشرين عامًا، وكانوا حاضرين بشكل جيد فنيًّا، وما زلنا في دائرة المنافسة، وتركيزنا الآن اتجه نحو المباراة الثانيـة التي سنعمل عليها من أجل العودة.

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