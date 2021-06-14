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طلقة تحذيرية من رئيس وزراء فلسطين لـ"حكومة إسرائيل الجديدة"

قال عن حكم "نتنياهو": أسوأ محطات الصراع ويماثلها فترة "ترامب"

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، اليوم الإثنين، إن رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما من الحكم بمنزلة نهاية لواحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحاً في الوقت نفسه أن ذلك لا يعد اعترافاً بأن الحكومة الجديدة في إسرائيل أقل سوءاً.

وأوضح "أشتية" في مستهل اجتماعه الحكومي، إنه "بمغادرة رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) كرسي الحكم أمس بعد 12 عاماً متواصلة من مكوثه، تكون قد انطوت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع والتي لا يماثلها في السوء سوى فترة حكم (الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب)".

وتابع: "لا نعد الحكومة الجديدة أقل سوءاً"، مضيفاً "ندين دعم رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت للاستيطان، وخصوصا في المناطق ج"، بحسب "سبوتنيك".

وتابع رئيس الوزراء: "لا يوجد للحكومة الجديدة أي مستقبل إذا لم تأخذ في الحسبان مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وصوّت الكنيست بأغلبية 60 صوتاً مقابل 59 لمصلحة الحكومة الجديدة، منهياً بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاماً على التوالي كرئيس للوزراء، مشيرة إلى أن نفتالي بينيت سيتولى الحكومة الجديدة، التي تضم أحزاباً من اليسار واليمين، لما يزيد على عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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طلقة تحذيرية من رئيس وزراء فلسطين لـ"حكومة إسرائيل الجديدة"
سبق

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، اليوم الإثنين، إن رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما من الحكم بمنزلة نهاية لواحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحاً في الوقت نفسه أن ذلك لا يعد اعترافاً بأن الحكومة الجديدة في إسرائيل أقل سوءاً.

وأوضح "أشتية" في مستهل اجتماعه الحكومي، إنه "بمغادرة رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) كرسي الحكم أمس بعد 12 عاماً متواصلة من مكوثه، تكون قد انطوت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع والتي لا يماثلها في السوء سوى فترة حكم (الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب)".

وتابع: "لا نعد الحكومة الجديدة أقل سوءاً"، مضيفاً "ندين دعم رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت للاستيطان، وخصوصا في المناطق ج"، بحسب "سبوتنيك".

وتابع رئيس الوزراء: "لا يوجد للحكومة الجديدة أي مستقبل إذا لم تأخذ في الحسبان مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وصوّت الكنيست بأغلبية 60 صوتاً مقابل 59 لمصلحة الحكومة الجديدة، منهياً بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاماً على التوالي كرئيس للوزراء، مشيرة إلى أن نفتالي بينيت سيتولى الحكومة الجديدة، التي تضم أحزاباً من اليسار واليمين، لما يزيد على عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
01:55 PM

طلقة تحذيرية من رئيس وزراء فلسطين لـ"حكومة إسرائيل الجديدة"

قال عن حكم "نتنياهو": أسوأ محطات الصراع ويماثلها فترة "ترامب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، اليوم الإثنين، إن رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما من الحكم بمنزلة نهاية لواحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحاً في الوقت نفسه أن ذلك لا يعد اعترافاً بأن الحكومة الجديدة في إسرائيل أقل سوءاً.

وأوضح "أشتية" في مستهل اجتماعه الحكومي، إنه "بمغادرة رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) كرسي الحكم أمس بعد 12 عاماً متواصلة من مكوثه، تكون قد انطوت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع والتي لا يماثلها في السوء سوى فترة حكم (الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب)".

وتابع: "لا نعد الحكومة الجديدة أقل سوءاً"، مضيفاً "ندين دعم رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت للاستيطان، وخصوصا في المناطق ج"، بحسب "سبوتنيك".

وتابع رئيس الوزراء: "لا يوجد للحكومة الجديدة أي مستقبل إذا لم تأخذ في الحسبان مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وصوّت الكنيست بأغلبية 60 صوتاً مقابل 59 لمصلحة الحكومة الجديدة، منهياً بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاماً على التوالي كرئيس للوزراء، مشيرة إلى أن نفتالي بينيت سيتولى الحكومة الجديدة، التي تضم أحزاباً من اليسار واليمين، لما يزيد على عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

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