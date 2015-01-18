"مطرنا بفضل الله".. بروقٌ بالرياض وثلوج لتبوك والأجواء يقرأها "الحصيني"

فيما تَوقع تكاثر السحب خلال الساعات القادمة في الشمالية والجوف والشرقية

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن الحالة الممطرة بدأت، مساء أمس الاثنين؛ مشيرًا إلى بروق على جنوب غرب العاصمة الرياض وسواحل تبوك.

وتوقع "الحصيني" عبر حسابه على "تويتر" ووفق المراصد العالمية، أن تتكاثر السحب خلال الساعات القادمة، بعضها ممطر على مناطق: (تبوك، والشمالية، والجوف، والرياض، والشرقية)، مع استمرار الهطول الثلجي على مرتفعات تبوك.

وتابع: "مطرنا بفضل الله ورحمته، أمطار في الجبيل فجر اليوم الثلاثاء، والثلوج على رحيب جنوب #تبوك فجر اليوم".