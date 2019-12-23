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مسؤول أمريكي: محاكمة قتلة "خاشقجي" خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة

أعرب عن تشجيع واشنطن للمملكة لمواصلة العملية القضائية

نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة تعتبر أن الحكم الذي أصدرته السعودية بإعدام خمسة أشخاص، وسجن ثلاثة آخرين، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "هذه خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروِّعة. ونشجع السعودية على مواصلة عملية قضائية، تتسم بالنزاهة والشفافية".

جمال خاشقجي

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مسؤول أمريكي: محاكمة قتلة "خاشقجي" خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة تعتبر أن الحكم الذي أصدرته السعودية بإعدام خمسة أشخاص، وسجن ثلاثة آخرين، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "هذه خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروِّعة. ونشجع السعودية على مواصلة عملية قضائية، تتسم بالنزاهة والشفافية".

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:21 PM

مسؤول أمريكي: محاكمة قتلة "خاشقجي" خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة

أعرب عن تشجيع واشنطن للمملكة لمواصلة العملية القضائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,238

نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة تعتبر أن الحكم الذي أصدرته السعودية بإعدام خمسة أشخاص، وسجن ثلاثة آخرين، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "هذه خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروِّعة. ونشجع السعودية على مواصلة عملية قضائية، تتسم بالنزاهة والشفافية".

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