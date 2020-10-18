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البريد السعودي يطلق خدمة "الناشر التجاري" لأول مرة في الشرق الأوسط

ستتاح للمنشآت والمتاجر خاصية إدارة التعليقات والتقييمات بسهولة عبر لوحة تحكم

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن إطلاق خدمة جديدة بالشراكة مع "جوجل"؛ لتمكين قطاع الأعمال والمنشآت من توثيق مواقع أنشطتهم التجارية على "جوجل ماب" من خلال خدمة الناشر التجاري.

وتهدف الخدمة لزيادة نمو الأنشطة التجارية وإدارتها بكل احترافية وستتاح للمنشآت والمتاجر خاصية إدارة التعليقات والتقييمات بسهولة عبر لوحة تحكم تدعم اللغة العربية، مما سيسهم في زيادة التغطية السوقية للنشاط التجاري عبر تحليل البيانات للجمهور والمنافسين.

وأعرب رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي عن سعادته بالشراكة مع جوجل؛ لما تحققه من قيمة مضافة لصالح كلٍّ من المواطنين والمقيمين، بما في ذلك قطاع الأعمال المحلي في المملكة لا سيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكنهم هذه المبادرة من استخدام منصة "الناشر التجاري".

وقال: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إدراج قرابة 100.000 شركة محلية في المرحلة الأولى، على النحو الذي يتماشى مع أهداف استراتيجية التحوّل للبريد السعودي، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويدعم في الوقت ذاته المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق أهدافها على صعيدي الرقمنة والتجارة الإلكترونية".

وتقدم هذه الخدمة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ضمن الخدمات العديدة والمتنوعة التي يقدمها البريد السعودي والتي جعلت منه رائد الخدمات اللوجستية الأول في المنطقة، وتأتي هذه الشراكة تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة حيث يقدم البريد السعودي سلسلة خدماته عبر أكثر من 600 مكتب بريدي بأسطول نقل من 850 مركبة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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البريد السعودي يطلق خدمة "الناشر التجاري" لأول مرة في الشرق الأوسط
سبق

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن إطلاق خدمة جديدة بالشراكة مع "جوجل"؛ لتمكين قطاع الأعمال والمنشآت من توثيق مواقع أنشطتهم التجارية على "جوجل ماب" من خلال خدمة الناشر التجاري.

وتهدف الخدمة لزيادة نمو الأنشطة التجارية وإدارتها بكل احترافية وستتاح للمنشآت والمتاجر خاصية إدارة التعليقات والتقييمات بسهولة عبر لوحة تحكم تدعم اللغة العربية، مما سيسهم في زيادة التغطية السوقية للنشاط التجاري عبر تحليل البيانات للجمهور والمنافسين.

وأعرب رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي عن سعادته بالشراكة مع جوجل؛ لما تحققه من قيمة مضافة لصالح كلٍّ من المواطنين والمقيمين، بما في ذلك قطاع الأعمال المحلي في المملكة لا سيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكنهم هذه المبادرة من استخدام منصة "الناشر التجاري".

وقال: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إدراج قرابة 100.000 شركة محلية في المرحلة الأولى، على النحو الذي يتماشى مع أهداف استراتيجية التحوّل للبريد السعودي، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويدعم في الوقت ذاته المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق أهدافها على صعيدي الرقمنة والتجارة الإلكترونية".

وتقدم هذه الخدمة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ضمن الخدمات العديدة والمتنوعة التي يقدمها البريد السعودي والتي جعلت منه رائد الخدمات اللوجستية الأول في المنطقة، وتأتي هذه الشراكة تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة حيث يقدم البريد السعودي سلسلة خدماته عبر أكثر من 600 مكتب بريدي بأسطول نقل من 850 مركبة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
03:10 PM

البريد السعودي يطلق خدمة "الناشر التجاري" لأول مرة في الشرق الأوسط

ستتاح للمنشآت والمتاجر خاصية إدارة التعليقات والتقييمات بسهولة عبر لوحة تحكم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن إطلاق خدمة جديدة بالشراكة مع "جوجل"؛ لتمكين قطاع الأعمال والمنشآت من توثيق مواقع أنشطتهم التجارية على "جوجل ماب" من خلال خدمة الناشر التجاري.

وتهدف الخدمة لزيادة نمو الأنشطة التجارية وإدارتها بكل احترافية وستتاح للمنشآت والمتاجر خاصية إدارة التعليقات والتقييمات بسهولة عبر لوحة تحكم تدعم اللغة العربية، مما سيسهم في زيادة التغطية السوقية للنشاط التجاري عبر تحليل البيانات للجمهور والمنافسين.

وأعرب رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي عن سعادته بالشراكة مع جوجل؛ لما تحققه من قيمة مضافة لصالح كلٍّ من المواطنين والمقيمين، بما في ذلك قطاع الأعمال المحلي في المملكة لا سيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكنهم هذه المبادرة من استخدام منصة "الناشر التجاري".

وقال: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إدراج قرابة 100.000 شركة محلية في المرحلة الأولى، على النحو الذي يتماشى مع أهداف استراتيجية التحوّل للبريد السعودي، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويدعم في الوقت ذاته المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق أهدافها على صعيدي الرقمنة والتجارة الإلكترونية".

وتقدم هذه الخدمة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ضمن الخدمات العديدة والمتنوعة التي يقدمها البريد السعودي والتي جعلت منه رائد الخدمات اللوجستية الأول في المنطقة، وتأتي هذه الشراكة تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة حيث يقدم البريد السعودي سلسلة خدماته عبر أكثر من 600 مكتب بريدي بأسطول نقل من 850 مركبة.

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