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المسند: غرة ذي الحجة الجمعة والوقوف بعرفة 10 أغسطس

قال: وفقاً للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة "ناقص" 29 يوماً

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن شهر ذي القعدة "ناقص" (29 يوماً)؛ وغرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، أما الوقوف بعرفة فسيكون السبت (9 / 12) 10 أغسطس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": وفقاً للحسابات الفلكية، فإن شهر ذي القعدة "ناقص" (29 يوماً)؛ وسيكون موعد الاقتران الساعة 06:13 صباح يوم الخميس 29 ذو القعدة (1 أغسطس)، ويُتوقع أن يمكث هلال ذي الحجة فوق أفق مكة المكرّمة نحو 29 دقيقة، وذلك مساء الخميس.

وأضاف: عليه يُتوقع باحتمالية عالية أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، والوقوف بعرفة السبت (9 / 12) 10 أغسطس، والعيد يوم الأحد (10 / 12) 11 أغسطس، كما في تقويم أم القرى هذا حسابياً، أما شرعياً فتحدّده الرؤية الميدانية.

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المسند: غرة ذي الحجة الجمعة والوقوف بعرفة 10 أغسطس
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن شهر ذي القعدة "ناقص" (29 يوماً)؛ وغرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، أما الوقوف بعرفة فسيكون السبت (9 / 12) 10 أغسطس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": وفقاً للحسابات الفلكية، فإن شهر ذي القعدة "ناقص" (29 يوماً)؛ وسيكون موعد الاقتران الساعة 06:13 صباح يوم الخميس 29 ذو القعدة (1 أغسطس)، ويُتوقع أن يمكث هلال ذي الحجة فوق أفق مكة المكرّمة نحو 29 دقيقة، وذلك مساء الخميس.

وأضاف: عليه يُتوقع باحتمالية عالية أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، والوقوف بعرفة السبت (9 / 12) 10 أغسطس، والعيد يوم الأحد (10 / 12) 11 أغسطس، كما في تقويم أم القرى هذا حسابياً، أما شرعياً فتحدّده الرؤية الميدانية.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
08:52 AM

المسند: غرة ذي الحجة الجمعة والوقوف بعرفة 10 أغسطس

قال: وفقاً للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة "ناقص" 29 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن شهر ذي القعدة "ناقص" (29 يوماً)؛ وغرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، أما الوقوف بعرفة فسيكون السبت (9 / 12) 10 أغسطس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": وفقاً للحسابات الفلكية، فإن شهر ذي القعدة "ناقص" (29 يوماً)؛ وسيكون موعد الاقتران الساعة 06:13 صباح يوم الخميس 29 ذو القعدة (1 أغسطس)، ويُتوقع أن يمكث هلال ذي الحجة فوق أفق مكة المكرّمة نحو 29 دقيقة، وذلك مساء الخميس.

وأضاف: عليه يُتوقع باحتمالية عالية أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، والوقوف بعرفة السبت (9 / 12) 10 أغسطس، والعيد يوم الأحد (10 / 12) 11 أغسطس، كما في تقويم أم القرى هذا حسابياً، أما شرعياً فتحدّده الرؤية الميدانية.

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