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"التخصصات الصحية" تقدم الدعم النفسي ضمن مبادرة "امتنان"

إضافة إلى تنظيم الندوات الإلكترونية المباشرة للممارسين الصحيين

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ضمن مبادرة "امتنان" خدمتي "داعم" و"الندوات الإلكترونية المباشرة"، والتي من خلالهما يستطيع الممارس الصحي الحصول على الدعم النفسي في ظل ظروف عملهم الحالية، وفي الوقت ذاته يمكنهم الاستفادة من الندوات الإلكترونية المباشرة وهي سلسلة إلكترونية أسبوعية حول جائحة "كورونا" المستجد يلقيها نخبة من المتحدثين والمختصين ومعتمدة كساعات تعليم طبي مستمر.

وقال مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي: إطلاق الهيئة لهاتين الخدمتين هو امتداد لخدمات أخرى أطلقت الأسبوع الماضي ضمن مبادرة "امتنان"، حيث مددت التسجيل المهني للممارسين الصحيين، واكتفت بساعات التعليم الطبي، لتستمر المبادرة هذا الأسبوع عبر خدمتي "داعم" ورابطها الإلكتروني https://bit.ly/2QSOLLe و"الندوات الإلكترونية المباشرة" ورابطها https://bit.ly/3bFyhxF.

وأضاف: الظروف الحالية لعمل الممارسين الصحيين تحتم أهمية حصولهم على الدعم النفسي والتي ستقدمها الهيئة من خلال خدمة "داعم" التي كانت في السابق متاحة لمتدربي شهادة الاختصاص السعودية وإثر نجاحها أتيحت لجميع الممارسين الصحيين تقديراً لجهودهم وما يبذلونه في حماية المجتمع.

وأردف: الندوات الإلكترونية لها أهمية كبيرة في إطلاع الممارسين الصحيين على المستجدات الصحية والاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.

ولفت إلى أن مبادرة "امتنان" تأتي تقديراً من الهيئة للجهود العظيمة التي يقوم بها الممارس الصحي في التصدي لجائحة فيروس "كورونا" وسعياً في التيسير على الممارسين الصحيين.

وعبّر عن شكره وتقديره باسم الهيئة لكل أبطال الصحة الذين يقضون يومهم في الميدان، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصصات الصحية" تقدم الدعم النفسي ضمن مبادرة "امتنان"
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ضمن مبادرة "امتنان" خدمتي "داعم" و"الندوات الإلكترونية المباشرة"، والتي من خلالهما يستطيع الممارس الصحي الحصول على الدعم النفسي في ظل ظروف عملهم الحالية، وفي الوقت ذاته يمكنهم الاستفادة من الندوات الإلكترونية المباشرة وهي سلسلة إلكترونية أسبوعية حول جائحة "كورونا" المستجد يلقيها نخبة من المتحدثين والمختصين ومعتمدة كساعات تعليم طبي مستمر.

وقال مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي: إطلاق الهيئة لهاتين الخدمتين هو امتداد لخدمات أخرى أطلقت الأسبوع الماضي ضمن مبادرة "امتنان"، حيث مددت التسجيل المهني للممارسين الصحيين، واكتفت بساعات التعليم الطبي، لتستمر المبادرة هذا الأسبوع عبر خدمتي "داعم" ورابطها الإلكتروني https://bit.ly/2QSOLLe و"الندوات الإلكترونية المباشرة" ورابطها https://bit.ly/3bFyhxF.

وأضاف: الظروف الحالية لعمل الممارسين الصحيين تحتم أهمية حصولهم على الدعم النفسي والتي ستقدمها الهيئة من خلال خدمة "داعم" التي كانت في السابق متاحة لمتدربي شهادة الاختصاص السعودية وإثر نجاحها أتيحت لجميع الممارسين الصحيين تقديراً لجهودهم وما يبذلونه في حماية المجتمع.

وأردف: الندوات الإلكترونية لها أهمية كبيرة في إطلاع الممارسين الصحيين على المستجدات الصحية والاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.

ولفت إلى أن مبادرة "امتنان" تأتي تقديراً من الهيئة للجهود العظيمة التي يقوم بها الممارس الصحي في التصدي لجائحة فيروس "كورونا" وسعياً في التيسير على الممارسين الصحيين.

وعبّر عن شكره وتقديره باسم الهيئة لكل أبطال الصحة الذين يقضون يومهم في الميدان، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:58 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:42 PM

"التخصصات الصحية" تقدم الدعم النفسي ضمن مبادرة "امتنان"

إضافة إلى تنظيم الندوات الإلكترونية المباشرة للممارسين الصحيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ضمن مبادرة "امتنان" خدمتي "داعم" و"الندوات الإلكترونية المباشرة"، والتي من خلالهما يستطيع الممارس الصحي الحصول على الدعم النفسي في ظل ظروف عملهم الحالية، وفي الوقت ذاته يمكنهم الاستفادة من الندوات الإلكترونية المباشرة وهي سلسلة إلكترونية أسبوعية حول جائحة "كورونا" المستجد يلقيها نخبة من المتحدثين والمختصين ومعتمدة كساعات تعليم طبي مستمر.

وقال مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي: إطلاق الهيئة لهاتين الخدمتين هو امتداد لخدمات أخرى أطلقت الأسبوع الماضي ضمن مبادرة "امتنان"، حيث مددت التسجيل المهني للممارسين الصحيين، واكتفت بساعات التعليم الطبي، لتستمر المبادرة هذا الأسبوع عبر خدمتي "داعم" ورابطها الإلكتروني https://bit.ly/2QSOLLe و"الندوات الإلكترونية المباشرة" ورابطها https://bit.ly/3bFyhxF.

وأضاف: الظروف الحالية لعمل الممارسين الصحيين تحتم أهمية حصولهم على الدعم النفسي والتي ستقدمها الهيئة من خلال خدمة "داعم" التي كانت في السابق متاحة لمتدربي شهادة الاختصاص السعودية وإثر نجاحها أتيحت لجميع الممارسين الصحيين تقديراً لجهودهم وما يبذلونه في حماية المجتمع.

وأردف: الندوات الإلكترونية لها أهمية كبيرة في إطلاع الممارسين الصحيين على المستجدات الصحية والاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.

ولفت إلى أن مبادرة "امتنان" تأتي تقديراً من الهيئة للجهود العظيمة التي يقوم بها الممارس الصحي في التصدي لجائحة فيروس "كورونا" وسعياً في التيسير على الممارسين الصحيين.

وعبّر عن شكره وتقديره باسم الهيئة لكل أبطال الصحة الذين يقضون يومهم في الميدان، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.

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