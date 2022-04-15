إجراءات احترازية لمركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة للتصدي لكورونا

نفذته الشؤون الإسلامية في إطار توجيهات الوزير آل الشيخ وتجسيدًا لرسالة المركز

نفذ مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك مجموعة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار رسالته السامية لخدمة المجتمع البوسني بوجه خاص، ودول البلقان عامة، وذلك بتقديم أفضل الخدمات الممكنة فيما يندرج تحت أهداف المركز وخطته الاستراتيجية.



جاء ذلك في تقرير أصدره المركز، أوضح فيه أنه عمل -منذ بدء انتشار فيروس كورونا في أنحاء كثيرة من دول العالم- بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية؛ ومنها الإيقاف المؤقت لكافة الصلوات في جامع الملك فهد والاكتفاء برفع الأذان لكافة الصلوات، وتقليل تواجد المواطنين والعاملين بالمركز، وتفعيل نظام العمل عن بعد، إلى جانب إيقاف كافة الدروات التدريبية حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، وبث عدد من المقاطع التوعوية الإرشادية من أعضاء هيئة التدريس لتوقي الوباء، والعمل وفق الإجراءات التي أقرتها الحكومة البوسنية.



كما تم العمل على تعقيم كافة أرجاء الجامع الذي يتسع لخمسة آلاف مصل؛ حيث تم تعقيم السجاد والمصاحف ودواليب المصاحف، والأبواب والنوافذ، ودورات المياه، من خلال شركة متخصصة بأعمال الصيانة والنظافة وفق أعلى معايير الجودة.



وبيّن التقرير أن عمليات التعقيم والنظافة بالمركز شملت: قاعة الملك سلمان للمؤتمرات، والملحقية الدينية، وفصول التعليم، وقاعات التدريب، والصالة الرياضية، والمكتبة التي تتسع لأكثر من 300 شخص، والمكاتب الإدارية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتوافق مع الإجراءات الوقائية للمشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك، كما وجدت إشادة واسعة وتقديرًا للدور الريادي الذي يضطلع به المركز.



من جانبه ثمّن مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، المتابعة والإشراف المباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على كافة أعمال وبرامج المركز؛ لتفعيل رسالته السامية وخطته الاستراتيجية لخدمة المجتمع في البوسنة ودول البلقان، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزَّها ورخاءها واستقرارها، وأن يرفع الوباء عن جميع بلاد المسلمين والعالم.



يذكر أن المركز الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تم إنشاؤه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وافتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عام 1421هـ، ويقع المركز، الذي يعد أكبر معلم إسلامي بالبوسنة ودول البلقان، على مساحة تقدر بـ9500 متر مربع في قلب العاصمة البوسنية سراييفو، ويهتم بتوثيق الروابط الثقافية بين المملكة والبوسنة، ويقدم خدمات للشعب البوسني في مجال تعليم اللغة العربية، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، ويقيم المعارض والفعاليات الثقافية، ويبلغ عدد الدارسين الذين تخرجوا من دورات المركز منذ إنشائه ما يزيد على ثمانين ألف مستفيد من كافة شرائح المجتمع البوسني.



