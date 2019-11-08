وفاة "مصلح العوفي"

توفي الشيخ مصلح بن سمران العوفي، أحد وجهاء وأعيان قبيلة عوف، وأديت عليه الصلاة وتم دفنه أمس الخميس في مسجد الفيصلية في جدة.
الفقيد والد كل من: المهندس تركي مدير عام التشغيل بمطار جدة، الكابتن طيار خالد بالخطوط السعودية، سلطان من منسوبي شركة الكهرباء. وتتقبل أسرة العوفي العزاء في منزل الفقيد الكائن في حي العزيزية بجدة تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بشارع المكرونة، أو على جوال: 0591232261 0555671220 0591232002 أو فاكس/ 0126854527 إنا لله وإنا إليه راجعون.
توفي الشيخ مصلح بن سمران العوفي، أحد وجهاء وأعيان قبيلة عوف، وأديت عليه الصلاة وتم دفنه أمس الخميس في مسجد الفيصلية في جدة.
الفقيد والد كل من: المهندس تركي مدير عام التشغيل بمطار جدة، الكابتن طيار خالد بالخطوط السعودية، سلطان من منسوبي شركة الكهرباء. وتتقبل أسرة العوفي العزاء في منزل الفقيد الكائن في حي العزيزية بجدة تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بشارع المكرونة، أو على جوال: 0591232261 0555671220 0591232002 أو فاكس/ 0126854527 إنا لله وإنا إليه راجعون.
توفي الشيخ مصلح بن سمران العوفي، أحد وجهاء وأعيان قبيلة عوف، وأديت عليه الصلاة وتم دفنه أمس الخميس في مسجد الفيصلية في جدة.
الفقيد والد كل من: المهندس تركي مدير عام التشغيل بمطار جدة، الكابتن طيار خالد بالخطوط السعودية، سلطان من منسوبي شركة الكهرباء. وتتقبل أسرة العوفي العزاء في منزل الفقيد الكائن في حي العزيزية بجدة تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بشارع المكرونة، أو على جوال: 0591232261 0555671220 0591232002 أو فاكس/ 0126854527 إنا لله وإنا إليه راجعون.