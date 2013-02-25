إغلاق أكثر من ١٦ محلًّا مخالفًا للإجراءات الاحترازية بمركز حلي جنوب القنفذة

"الذيبي": الحملة المكثفة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا

أوضح المسؤول الإعلامي ببلدية حلي "هادي الشيخي"، أن البلدية تقوم بجولات رقابية مكثفة بلغت أكثر من ٧٥٠ جولة، نتج عنها إغلاق أكثر من ١٦ محلًّا مخالفًا للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية منذ بدء التدابير الأخيرة، تم تغريمها أكثر من ٦٠ ألف ريال.

وأسفرت الحملة الرقابية الصحية لبلدية حلي جنوب القنفذة، عن ضبط "شيشة" داخل بقالة بأحد القرى بحلي، في مخالفة للأنظمة والتعليمات والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، كما رصدت الفِرَق الرقابية بالبلدية مواد منتهية الصلاحية، ومواد مجهولة المصدر، وتم ضبط باعة جائلين يخزنون الخضار في أماكن مهجورة، مع إغلاق المحلات المخالفة ومصادرة المواد المنتهية.

من جانبه أوضح لـ"سبق" رئيسُ بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي، أن الحملة الرقابية المكثفة على فترتين صباحية ومسائية؛ تأتي لضمان تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا؛ مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.