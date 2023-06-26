"محافظ الليث" ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "اليزيدي"

من منسوبي القوات البرية واستُشهد خلال تأدية واجبه بالحد الجنوبي

أدّت جموع المصلين بمحافظة الليث، عقب صلاة الفجر اليوم، بجامع ابن تيمية، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي "أيوب بن عبدالكريم اليزيدي" أحد منسوبي القوات البرية، الذي استُشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

ووري جثمان الشهيد في الثرى بمقبرة الليث، وسط حضور عدد كبير من زملائه وذويه؛ يتقدمهم محافظ الليث محمد عبدالعزيز القباع، الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة القيادة الرشيدة - رعاها الله - لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، عبّر الشيخ سعد بن بسان اليزيدي؛ شيخ قبيلة بني يزيد بمحافظة الليث، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيراً إلى أن استشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن وسام فخر، سائلاً الله - عزّ وجلّ - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان الجندي أيوب بن عبدالكريم بن عبدالرحيم اليزيدي (22 عاماً)؛ أحد منسوبي القوات البرية، قد استُشهد صباح أمس الثلاثاء، وهو يدافع عن تراب وطنه في الحد الجنوبي، مقدماً روحه فداءً للدين ثم المليك والوطن.

والشهيد "اليزيدي"؛ التحق بالخدمة العسكرية قبل سنتين ونصف السنة، وهو غير متزوج، من مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث.