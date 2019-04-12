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بالفيديو.. لحظة توزيع الطعام المجاني على 6 آلاف أسرة أمريكية

أكثر من 16 مليونًا فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

وقفت صفوف من سيارات، تشمل ستة آلاف أسرة أمريكية؛ وذلك للحصول على حاجتها من الطعام المجاني من بنك الطعام بولاية تكساس بعدما فقد أكثر من 16 مليون شخص وظائفهم بسبب فيروس كورونا، وتوقُّف معظم المؤسسات عن العمل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت طائرة بدون طيار "درون" هذه المشاهد يوم الخميس الماضي في ساحة السوق التجاري بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، حين اصطفت سيارات ستة آلاف أسرة ساعات عدة في الساحة وخارجها على طول الطريق المؤدي إلى السوق؛ وذلك لصرف حاجتها من الطعام الجاف والمعلبات، التي تكفي كل أسرة لمدة أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن هذا ليس المشهد الوحيد لتوزيع الطعام على الأسر الأمريكية؛ فالمشهد متكرر في مدن ولايات تكساس وفلوريدا وبنسلفانيا؛ وذلك بعدما فقد 16.8 مليون أمريكي وظائفهم خلال جائحة كورونا، حسب تقرير لوكالة "اسوشيتدبرس"؛ وذلك بعد إغلاق المصانع والمؤسسات ضمن الإجراءات الاحترازية.

وحسب الصحيفة، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن إيريك كوبر، رئيس بنك الطعام بالمدينة، قوله: "هذه واحدة من أكبر أيام توزيع الطعام على من يحتاجون إليه؛ فقد تلقينا 5 آلاف طلب للطعام عبر الإنترنت، كما وصلت نحو ألف أسرة أثناء التوزيع، وتم إدراجهم".

وأضاف "كوبر": "نقوم بتوزيع الطعام المجاني مرتَيْن أسبوعيًّا، ويوم الخميس تم التوزيع بيسر وسهولة؛ إذ تبقى كل أسرة في سياراتها، ويقوم موظفونا بوضع الطعام في السيارة؛ لتغادر بعدها.

فيروس كورونا الجديد

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بالفيديو.. لحظة توزيع الطعام المجاني على 6 آلاف أسرة أمريكية
سبق

وقفت صفوف من سيارات، تشمل ستة آلاف أسرة أمريكية؛ وذلك للحصول على حاجتها من الطعام المجاني من بنك الطعام بولاية تكساس بعدما فقد أكثر من 16 مليون شخص وظائفهم بسبب فيروس كورونا، وتوقُّف معظم المؤسسات عن العمل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت طائرة بدون طيار "درون" هذه المشاهد يوم الخميس الماضي في ساحة السوق التجاري بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، حين اصطفت سيارات ستة آلاف أسرة ساعات عدة في الساحة وخارجها على طول الطريق المؤدي إلى السوق؛ وذلك لصرف حاجتها من الطعام الجاف والمعلبات، التي تكفي كل أسرة لمدة أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن هذا ليس المشهد الوحيد لتوزيع الطعام على الأسر الأمريكية؛ فالمشهد متكرر في مدن ولايات تكساس وفلوريدا وبنسلفانيا؛ وذلك بعدما فقد 16.8 مليون أمريكي وظائفهم خلال جائحة كورونا، حسب تقرير لوكالة "اسوشيتدبرس"؛ وذلك بعد إغلاق المصانع والمؤسسات ضمن الإجراءات الاحترازية.

وحسب الصحيفة، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن إيريك كوبر، رئيس بنك الطعام بالمدينة، قوله: "هذه واحدة من أكبر أيام توزيع الطعام على من يحتاجون إليه؛ فقد تلقينا 5 آلاف طلب للطعام عبر الإنترنت، كما وصلت نحو ألف أسرة أثناء التوزيع، وتم إدراجهم".

وأضاف "كوبر": "نقوم بتوزيع الطعام المجاني مرتَيْن أسبوعيًّا، ويوم الخميس تم التوزيع بيسر وسهولة؛ إذ تبقى كل أسرة في سياراتها، ويقوم موظفونا بوضع الطعام في السيارة؛ لتغادر بعدها.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:52 AM

بالفيديو.. لحظة توزيع الطعام المجاني على 6 آلاف أسرة أمريكية

أكثر من 16 مليونًا فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

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أيمن حسن - الرياض
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6,856

وقفت صفوف من سيارات، تشمل ستة آلاف أسرة أمريكية؛ وذلك للحصول على حاجتها من الطعام المجاني من بنك الطعام بولاية تكساس بعدما فقد أكثر من 16 مليون شخص وظائفهم بسبب فيروس كورونا، وتوقُّف معظم المؤسسات عن العمل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت طائرة بدون طيار "درون" هذه المشاهد يوم الخميس الماضي في ساحة السوق التجاري بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، حين اصطفت سيارات ستة آلاف أسرة ساعات عدة في الساحة وخارجها على طول الطريق المؤدي إلى السوق؛ وذلك لصرف حاجتها من الطعام الجاف والمعلبات، التي تكفي كل أسرة لمدة أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن هذا ليس المشهد الوحيد لتوزيع الطعام على الأسر الأمريكية؛ فالمشهد متكرر في مدن ولايات تكساس وفلوريدا وبنسلفانيا؛ وذلك بعدما فقد 16.8 مليون أمريكي وظائفهم خلال جائحة كورونا، حسب تقرير لوكالة "اسوشيتدبرس"؛ وذلك بعد إغلاق المصانع والمؤسسات ضمن الإجراءات الاحترازية.

وحسب الصحيفة، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن إيريك كوبر، رئيس بنك الطعام بالمدينة، قوله: "هذه واحدة من أكبر أيام توزيع الطعام على من يحتاجون إليه؛ فقد تلقينا 5 آلاف طلب للطعام عبر الإنترنت، كما وصلت نحو ألف أسرة أثناء التوزيع، وتم إدراجهم".

وأضاف "كوبر": "نقوم بتوزيع الطعام المجاني مرتَيْن أسبوعيًّا، ويوم الخميس تم التوزيع بيسر وسهولة؛ إذ تبقى كل أسرة في سياراتها، ويقوم موظفونا بوضع الطعام في السيارة؛ لتغادر بعدها.

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