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تنبيهان متقدمان لحالة ماطرة.. "الأرصاد" ترفع درجة الإنذار لمكة والمشاعر

هطولات من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح تستمر حتى الثامنة مساء اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام #الإنذار_المبكر تنبيهين متقدمين لمكة المكرمة من حالة ماطرة مع رفع درجة الإنذار وذلك من 11 صباحاً وحتى الثامنة مساء اليوم.

والتنبيه المتقدم الأول يتعلق بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة- عرفات- مزدلفة- منى) من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.

كما صدر صباح اليوم أيضاً تنبيه آخر متقدم لمنطقة مكة مع رفع درجة الإنذار، وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح وتدني الرؤية وتساقط للبرد، يشمل أضم والطائف والعرضيات وميسان، ويبدأ أيضاً 11 صباحاً ويستمر للثامنة مساءً.

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تنبيهان متقدمان لحالة ماطرة.. "الأرصاد" ترفع درجة الإنذار لمكة والمشاعر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام #الإنذار_المبكر تنبيهين متقدمين لمكة المكرمة من حالة ماطرة مع رفع درجة الإنذار وذلك من 11 صباحاً وحتى الثامنة مساء اليوم.

والتنبيه المتقدم الأول يتعلق بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة- عرفات- مزدلفة- منى) من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.

كما صدر صباح اليوم أيضاً تنبيه آخر متقدم لمنطقة مكة مع رفع درجة الإنذار، وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح وتدني الرؤية وتساقط للبرد، يشمل أضم والطائف والعرضيات وميسان، ويبدأ أيضاً 11 صباحاً ويستمر للثامنة مساءً.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
09:08 AM

تنبيهان متقدمان لحالة ماطرة.. "الأرصاد" ترفع درجة الإنذار لمكة والمشاعر

هطولات من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح تستمر حتى الثامنة مساء اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,578

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام #الإنذار_المبكر تنبيهين متقدمين لمكة المكرمة من حالة ماطرة مع رفع درجة الإنذار وذلك من 11 صباحاً وحتى الثامنة مساء اليوم.

والتنبيه المتقدم الأول يتعلق بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة- عرفات- مزدلفة- منى) من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.

كما صدر صباح اليوم أيضاً تنبيه آخر متقدم لمنطقة مكة مع رفع درجة الإنذار، وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح وتدني الرؤية وتساقط للبرد، يشمل أضم والطائف والعرضيات وميسان، ويبدأ أيضاً 11 صباحاً ويستمر للثامنة مساءً.

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