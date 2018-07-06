سعودية تدخل في غيبوبة مفاجأة بألبانيا.. وذووها يناشدون نقلها للمملكة

مواطن سافر بعائلته لقضاء الصيف قبل تعرّض شقيقته لوعكة صحية

تَحوّلت رحلة سياحية في ألبانيا إلى مراجعات ومناشدات وتنقّل بين المستشفيات، بعد أن تعرضت إحدى أفراد عائلة سعودية لوعكة صحية دخلت على إثرها في غيبوبة تامة.

وقال أحمد قنش لـ"سبق": إنه سافر مع أسرته لقضاء الصيف في ألبانيا، وعند وصولهم إلى مطار كوسوفو؛ بدأت آثار التعب تظهر على شقيقته، وعندما ذهب إلى مستشفى بريشتينا تدهورت حالتها سريعاً ونصح الأطباء بضرورة نقلها إلى ألبانيا؛ لأن المستشفى الذي ترقد فيه إمكانياته متواضعة.

وأضاف: تم استدعاء فريق طبي من المستشفى الأمريكي؛ إلا أنه نصح بضرورة نقل الحالة الخطيرة؛ حيث كانت تحتاج إلى إمكانيات أعلى وفريق طبي ذي كفاءة عالية، وتم إبلاغ السفارة السعودية في ألبانيا؛ ولكنها لم تتجاوب معي.

وناشد شقيق المريضة بضرورة نقلها إلى المملكة حتى يتمكن من علاجها؛ حيث يمرّ بظروف خارجة عن إرادته في ألبانيا، ولا يجد أي طريقة للوصول إلى السفارة، أو تدبير أموره المعيشية.

وأشار إلى أن حالة شقيقته أربكت الجدول السياحي الذي كان قد حجزه، كما تعثرت كافة حجوزات الفنادق والمواصلات؛ لافتاً إلى إمكانية التواصل معه على الرقم ٠٥٠١٥١٠١٥٧.