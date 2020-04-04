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لحين انتهاء أزمة "كورونا".. مناشدات بتأجيل تركيب العدّادات الذكية بمكة

فيما وصلت الأهالي رسائل نصية تفيد بانقطاع الكهرباء خلال الأيام المقبلة

تلقى عددٌ من أهالي العاصمة المقدّسة رسائل نصية من الشركة السعودية للكهرباء تفيدهم فيها بانقطاع الخدمة عنهم قرابة ساعة، وذلك لقيام فريق من الفنيين بتركيب العدّادات الذكية لمنازلهم.

بدورهم، ناشد الأهالي عبر "سبل" الشركة السعودية للكهرباء، تأجيل تركيب العدّادات لمنازلهم؛ لحين انتهاء فترة المنع ومراعاة ظروف الأهالي وأبنائهم وما يمرون به حالياً.

وأضافوا: "ترتبط جميع أعمالنا حالياً بالمنازل ولا نغادرها التزاماً بالتوجيهات وحرصاً على سلامتنا لتجنب الإصابة بالفيروس، كما أن أبناءنا حالياً يستفيدون من البرامج التي تبث عن طريق التعلم عن بُعد ويستخدمون أجهزتهم للاستفادة مما يقدم في التعلم عن بُعد وما قد يترتب عليه من انقطاع في الخدمة".

واختتموا متمنين أن تلقي مناشدتهم القبول عند مَن يهمه الأمر مراعاة لظروفهم وللحالة الاستثنائية التي يمرون بها، مشيرين إلى أنه في الأوقات العادية يستطيعون الخروج من منازلهم إلى أحد المتنفسات لحين عودة الخدمة، وهذا ما لا يستطيعون فعله الآن.

فيروس كورونا الجديد العدّادات الذكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لحين انتهاء أزمة "كورونا".. مناشدات بتأجيل تركيب العدّادات الذكية بمكة
سبق

تلقى عددٌ من أهالي العاصمة المقدّسة رسائل نصية من الشركة السعودية للكهرباء تفيدهم فيها بانقطاع الخدمة عنهم قرابة ساعة، وذلك لقيام فريق من الفنيين بتركيب العدّادات الذكية لمنازلهم.

بدورهم، ناشد الأهالي عبر "سبل" الشركة السعودية للكهرباء، تأجيل تركيب العدّادات لمنازلهم؛ لحين انتهاء فترة المنع ومراعاة ظروف الأهالي وأبنائهم وما يمرون به حالياً.

وأضافوا: "ترتبط جميع أعمالنا حالياً بالمنازل ولا نغادرها التزاماً بالتوجيهات وحرصاً على سلامتنا لتجنب الإصابة بالفيروس، كما أن أبناءنا حالياً يستفيدون من البرامج التي تبث عن طريق التعلم عن بُعد ويستخدمون أجهزتهم للاستفادة مما يقدم في التعلم عن بُعد وما قد يترتب عليه من انقطاع في الخدمة".

واختتموا متمنين أن تلقي مناشدتهم القبول عند مَن يهمه الأمر مراعاة لظروفهم وللحالة الاستثنائية التي يمرون بها، مشيرين إلى أنه في الأوقات العادية يستطيعون الخروج من منازلهم إلى أحد المتنفسات لحين عودة الخدمة، وهذا ما لا يستطيعون فعله الآن.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:01 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:34 PM

لحين انتهاء أزمة "كورونا".. مناشدات بتأجيل تركيب العدّادات الذكية بمكة

فيما وصلت الأهالي رسائل نصية تفيد بانقطاع الكهرباء خلال الأيام المقبلة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
2,594

تلقى عددٌ من أهالي العاصمة المقدّسة رسائل نصية من الشركة السعودية للكهرباء تفيدهم فيها بانقطاع الخدمة عنهم قرابة ساعة، وذلك لقيام فريق من الفنيين بتركيب العدّادات الذكية لمنازلهم.

بدورهم، ناشد الأهالي عبر "سبل" الشركة السعودية للكهرباء، تأجيل تركيب العدّادات لمنازلهم؛ لحين انتهاء فترة المنع ومراعاة ظروف الأهالي وأبنائهم وما يمرون به حالياً.

وأضافوا: "ترتبط جميع أعمالنا حالياً بالمنازل ولا نغادرها التزاماً بالتوجيهات وحرصاً على سلامتنا لتجنب الإصابة بالفيروس، كما أن أبناءنا حالياً يستفيدون من البرامج التي تبث عن طريق التعلم عن بُعد ويستخدمون أجهزتهم للاستفادة مما يقدم في التعلم عن بُعد وما قد يترتب عليه من انقطاع في الخدمة".

واختتموا متمنين أن تلقي مناشدتهم القبول عند مَن يهمه الأمر مراعاة لظروفهم وللحالة الاستثنائية التي يمرون بها، مشيرين إلى أنه في الأوقات العادية يستطيعون الخروج من منازلهم إلى أحد المتنفسات لحين عودة الخدمة، وهذا ما لا يستطيعون فعله الآن.

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