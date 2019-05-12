من بلجيكا و4 دول أخرى.. "الجائحة" تتواصل بإصابات تسجل ووفيات تعلن

الفلبين أعلنت اليوم تمديد إجراءات الإغلاق في العاصمة مانيلا وإقليم لاجونا

أعلنت وزارة الصحة البلجیكیة الیوم الثلاثاء، تسجیل 65 حالة وفاة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد- كوفید 19) خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وقالت الوزارة في بیان لھا: "بذلك یكون عدد الوفیات جراء الإصابة بالفیروس قد وصل إلى 8761 في بلجیكا".

وأضافت الوزارة أنه تم تسجیل 368 إصابة جدیدة خلال نفس الفترة، لیرتفع إجمالي الإصابات بالفیروس في البلاد إلى 53779 حالة.

وأشارت إلى أن المستشفیات البلجیكیة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضیة، 43 حالة جدیدة مصابة بالفیروس؛ في حین غادر المستشفیات خلال نفس الفترة 35 شخصًا بعد تعافیھم.

ومن جاكرتا قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية: إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد تخطى حاجز الألف اليوم الثلاثاء، بتسجيل 16 وفاة جديدة إلى جانب 484 إصابة.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في إندونيسيا إلى 1007، والإصابات إلى 14749.

وفي باكستان ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، إلى 32 ألفًا و81 حالة إصابة، بعد تأكيد ظهور حالات إصابة جديدة، وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن العدد الأكبر من حالات الإصابة وقع في إقليم السند؛ حيث تم تسجيل 12 ألفًا و17 حالة إصابة، يليه إقليم البنجاب بـ11 ألفًا و869 حالة، ثم إقليم خيبر بختونخوا بتسجيل 4 آلاف و875 إصابة.. فيما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في باكستان إلى 706 حالات وفاة.

ومن بانكوك فقد أبلغت تايلاند، اليوم الثلاثاء عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ولم تسجل أي وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3017 حالة، و56 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في يناير.

وحالتا الإصابة الجديدتان لشابة عمرها 19 عامًا من بانكوك، وامرأة عمرها 51 عامًا من إقليم ناراثيوات في جنوب البلاد، وقال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 تاويسين ويسانويوثين: إن الحالتين أصيبتا بسبب مخالطة حالات سابقة.

وأضاف "تاويسين" أن غالبية الإصابات في الأسبوعين الماضيين في جنوب تايلاند من بينها مجموعة في مركز لاحتجاز المهاجرين في إقليم سونجكلا.

وفي الفلبين أعلنت السلطات اليوم، تمديد إجراءات الإغلاق في العاصمة مانيلا وإقليم لاجونا ومدينة سيبو حتى نهاية شهر مايو الجاري، مع السماح ببعض التعديلات من أجل إنعاش الاقتصاد.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي: "إن إجراءات الحجر الصحي المعززة ستستمر حتى يوم 31 مايو الجاري"؛ موضحًا أنه وفقًا للقيود المعدلة، سيُسمح لبعض القطاعات الصناعية ووسائل النقل العام باستئناف عمليات محدودة؛ في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي، الذي سجل انكماشًا خلال الربع الأول من العام.

وما زالت الحركة مقصورة على الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية؛ في حين سيستمر إغلاق المدارس وفقًا للقيود المعدلة في هذه المناطق.

وسجلت هذه المناطق أكثر من 80% من إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين، والتي وصلت إجمالًا إلى 11086 حالة حتى أمس.