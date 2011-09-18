النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدخال الأسطورة بيليه مجددًا إلى وحدة العناية المركَّزة

يُعالَج من ورم في القولون

دخل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه اليوم الجمعة، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو، حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون، وذلك وفقاً لموقع "ESPN Brasil".

ودخل الأسطورة إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو (80 عاماً)، المعروف باسم بيليه، مستشفى ألبرت آينشتاين يوم 31 أغسطس الماضي، وخضع لجراحة يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في القولون.

وغادر بيليه غرفة العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسب بيان لمستشفى ألبرت أينشتاين، قال فيه: "يمر المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بحالة سريرية جيدة وقد غادر وحدة العلاج المكثف، سيتابع تعافيه في غرفة".

وبيليه، هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفاً في 1363 مباراة، منها 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص منتخب "السيلساو" البرازيلي، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
إدخال الأسطورة بيليه مجددًا إلى وحدة العناية المركَّزة
سبق

دخل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه اليوم الجمعة، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو، حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون، وذلك وفقاً لموقع "ESPN Brasil".

ودخل الأسطورة إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو (80 عاماً)، المعروف باسم بيليه، مستشفى ألبرت آينشتاين يوم 31 أغسطس الماضي، وخضع لجراحة يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في القولون.

وغادر بيليه غرفة العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسب بيان لمستشفى ألبرت أينشتاين، قال فيه: "يمر المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بحالة سريرية جيدة وقد غادر وحدة العلاج المكثف، سيتابع تعافيه في غرفة".

وبيليه، هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفاً في 1363 مباراة، منها 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص منتخب "السيلساو" البرازيلي، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
11:12 PM

إدخال الأسطورة بيليه مجددًا إلى وحدة العناية المركَّزة

يُعالَج من ورم في القولون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
459

دخل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه اليوم الجمعة، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو، حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون، وذلك وفقاً لموقع "ESPN Brasil".

ودخل الأسطورة إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو (80 عاماً)، المعروف باسم بيليه، مستشفى ألبرت آينشتاين يوم 31 أغسطس الماضي، وخضع لجراحة يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في القولون.

وغادر بيليه غرفة العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسب بيان لمستشفى ألبرت أينشتاين، قال فيه: "يمر المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بحالة سريرية جيدة وقد غادر وحدة العلاج المكثف، سيتابع تعافيه في غرفة".

وبيليه، هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفاً في 1363 مباراة، منها 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص منتخب "السيلساو" البرازيلي، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,861
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,076

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة