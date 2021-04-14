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"الأرصاد" تنبِّه مكة وعسير ونجران: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة ونجران وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة سرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة عسير ذكرت "الأرصاد" أن المنطقة تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق وبيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه مكة وعسير ونجران: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة ونجران وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة سرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة عسير ذكرت "الأرصاد" أن المنطقة تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق وبيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:43 AM

"الأرصاد" تنبِّه مكة وعسير ونجران: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السادسة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة ونجران وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة سرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة عسير ذكرت "الأرصاد" أن المنطقة تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق وبيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

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