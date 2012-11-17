"المالكي" يحصد شهادة الإنجاز من الصحة ومركز "قالوب" الكندي

حصل رئيس منصة التطوع بإدارة التطوع في "صحة الطائف"، عبدالله بن عيضة المالكي، على شهادة الإنجاز من وزارة الصحة، ومن مركز "قالوب" الكندي للاستشارات، وذلك بعد اجتيازه برنامج "نمو" لقادة التطوع.
حصل رئيس منصة التطوع بإدارة التطوع في "صحة الطائف"، عبدالله بن عيضة المالكي، على شهادة الإنجاز من وزارة الصحة، ومن مركز "قالوب" الكندي للاستشارات، وذلك بعد اجتيازه برنامج "نمو" لقادة التطوع.
حصل رئيس منصة التطوع بإدارة التطوع في "صحة الطائف"، عبدالله بن عيضة المالكي، على شهادة الإنجاز من وزارة الصحة، ومن مركز "قالوب" الكندي للاستشارات، وذلك بعد اجتيازه برنامج "نمو" لقادة التطوع.
حصل رئيس منصة التطوع بإدارة التطوع في "صحة الطائف"، عبدالله بن عيضة المالكي، على شهادة الإنجاز من وزارة الصحة، ومن مركز "قالوب" الكندي للاستشارات، وذلك بعد اجتيازه برنامج "نمو" لقادة التطوع.