النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

"الخدمات الطبية للقوات المسلحة" تطلق حزمة مبادرات لمكافحة كورونا

تصبّ في مجالات رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم

أطلقت الخدمات الطبية للقوات المسلحة حزمة من المبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة، التي تصب في مجالات رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا، من خلال الخطط الاستباقية والاحترازية المعدة للحد من انتشار ومكافحة هذا الفيروس ضمن الاستراتيجية العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية للمرضى والمراجعين وذويهم والممارسين الصحيين ومقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات العسكرية.

وتضمنت المبادرات مبادرة "طمني عليهم"، التي تهدف لتفعيل الزيارة الافتراضية من خلال التواصل بين المرضى المنومين وعوائلهم عبر برنامج للتواصل المرئي، وذلك بعد إيقاف الزيارات للمرضى المنومين في المستشفيات كإجراء وقائي واحترازي، وذلك عن طريق أجهزة لوحية مخصصة لهذا الغرض.

كما شملت "مبادرة "الدعم النفسي"، التي تستهدف العاملين والممارسين الصحيين في مستشفيات القوات المسلحة المتعاملين بشكل مباشر مع حالات فيروس كورونا وتقدم الدعم النفسي والاستشارات من قبل متخصصين باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التواصل الهاتفي".

وتهدف "مبادرة مستعدين"، إلى تمكين منسوبي مستشفيات القوات المسلحة من خدمة المجتمع بفاعلية من خلال التطوع في مجالات متعددة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبادرة "عافاك حنا نوصل دواك"، التي تهدف لإيصال أدوية إعادة الصرف للمرضى في منازلهم دون الحاجة للقدوم للمستشفيات.

يذكر أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومن خلال مستشفياتها العسكرية ومراكزها المتخصصة والمستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي على مدار الساعة تقوم بدور مساند لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخدمات الطبية للقوات المسلحة" تطلق حزمة مبادرات لمكافحة كورونا
سبق

أطلقت الخدمات الطبية للقوات المسلحة حزمة من المبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة، التي تصب في مجالات رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا، من خلال الخطط الاستباقية والاحترازية المعدة للحد من انتشار ومكافحة هذا الفيروس ضمن الاستراتيجية العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية للمرضى والمراجعين وذويهم والممارسين الصحيين ومقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات العسكرية.

وتضمنت المبادرات مبادرة "طمني عليهم"، التي تهدف لتفعيل الزيارة الافتراضية من خلال التواصل بين المرضى المنومين وعوائلهم عبر برنامج للتواصل المرئي، وذلك بعد إيقاف الزيارات للمرضى المنومين في المستشفيات كإجراء وقائي واحترازي، وذلك عن طريق أجهزة لوحية مخصصة لهذا الغرض.

كما شملت "مبادرة "الدعم النفسي"، التي تستهدف العاملين والممارسين الصحيين في مستشفيات القوات المسلحة المتعاملين بشكل مباشر مع حالات فيروس كورونا وتقدم الدعم النفسي والاستشارات من قبل متخصصين باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التواصل الهاتفي".

وتهدف "مبادرة مستعدين"، إلى تمكين منسوبي مستشفيات القوات المسلحة من خدمة المجتمع بفاعلية من خلال التطوع في مجالات متعددة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبادرة "عافاك حنا نوصل دواك"، التي تهدف لإيصال أدوية إعادة الصرف للمرضى في منازلهم دون الحاجة للقدوم للمستشفيات.

يذكر أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومن خلال مستشفياتها العسكرية ومراكزها المتخصصة والمستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي على مدار الساعة تقوم بدور مساند لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
03:22 PM

"الخدمات الطبية للقوات المسلحة" تطلق حزمة مبادرات لمكافحة كورونا

تصبّ في مجالات رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,869

أطلقت الخدمات الطبية للقوات المسلحة حزمة من المبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة، التي تصب في مجالات رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا، من خلال الخطط الاستباقية والاحترازية المعدة للحد من انتشار ومكافحة هذا الفيروس ضمن الاستراتيجية العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية للمرضى والمراجعين وذويهم والممارسين الصحيين ومقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات العسكرية.

وتضمنت المبادرات مبادرة "طمني عليهم"، التي تهدف لتفعيل الزيارة الافتراضية من خلال التواصل بين المرضى المنومين وعوائلهم عبر برنامج للتواصل المرئي، وذلك بعد إيقاف الزيارات للمرضى المنومين في المستشفيات كإجراء وقائي واحترازي، وذلك عن طريق أجهزة لوحية مخصصة لهذا الغرض.

كما شملت "مبادرة "الدعم النفسي"، التي تستهدف العاملين والممارسين الصحيين في مستشفيات القوات المسلحة المتعاملين بشكل مباشر مع حالات فيروس كورونا وتقدم الدعم النفسي والاستشارات من قبل متخصصين باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التواصل الهاتفي".

وتهدف "مبادرة مستعدين"، إلى تمكين منسوبي مستشفيات القوات المسلحة من خدمة المجتمع بفاعلية من خلال التطوع في مجالات متعددة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبادرة "عافاك حنا نوصل دواك"، التي تهدف لإيصال أدوية إعادة الصرف للمرضى في منازلهم دون الحاجة للقدوم للمستشفيات.

يذكر أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومن خلال مستشفياتها العسكرية ومراكزها المتخصصة والمستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي على مدار الساعة تقوم بدور مساند لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,413
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,000
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,227

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة