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أمير الرياض يتسلّم التقرير السنوي لشرطة المنطقة ويستقبل مدير صندوق تنمية الموارد

شكر رجال الأمن على جهودهم في حماية أرواح وممتلكات المواطنين

تسلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ التقرير السنوي لشرطة المنطقة لعام 1440.

وقدّم أمير منطقة الرياض شكره وتقديره لرجال الأمن؛ نظير الأعمال التي يقومون بها والجهود المشهودة من بعد توفيق الله، في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات، منوهًا سموه إلى الدعم والتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتابعة المباشرة من سمو وزير الداخلية لتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة.

وتضمّن التقرير الذي سلّمه مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، الإنجازات الميدانية وإحصائيات لنتائج المهام والأهداف، إضافة إلى البرامج التطويرية واللجان المشتركة والمؤشرات العامة.

من جهة أخرى استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه في قصر الحكم، اليوم؛ مدير عام صندوق تنمية الموارد (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، الذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا عامًّا للصندوق من قبل مجلس الإدارة.

وقدَّم أمير منطقة الرياض التهنئة للجعويني، بمناسبة تعيينه مديرًا عامًّا للصندوق، متطلّعًا إلى أن يواصل الصندوق تحقيق أهدافه المميزة في مجال تمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل، بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تدريبهم وتأهيلهم من خلال برامج الإرشاد والتوجيه المهني.

من جانبه أعرب مدير عام الصندوق، عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مؤكدًا أن الصندوق يعكف في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية عمل جديدة لتحديد رؤيته ومهامه، بما ينعكس على تطوير أدائه وتعزيز دوره في خدمة الوطن وأبنائه، وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص، بالشراكة مع قطاعات الأعمال.

أمير الرياض التقرير السنوي لشرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يتسلّم التقرير السنوي لشرطة المنطقة ويستقبل مدير صندوق تنمية الموارد
سبق

تسلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ التقرير السنوي لشرطة المنطقة لعام 1440.

وقدّم أمير منطقة الرياض شكره وتقديره لرجال الأمن؛ نظير الأعمال التي يقومون بها والجهود المشهودة من بعد توفيق الله، في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات، منوهًا سموه إلى الدعم والتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتابعة المباشرة من سمو وزير الداخلية لتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة.

وتضمّن التقرير الذي سلّمه مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، الإنجازات الميدانية وإحصائيات لنتائج المهام والأهداف، إضافة إلى البرامج التطويرية واللجان المشتركة والمؤشرات العامة.

من جهة أخرى استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه في قصر الحكم، اليوم؛ مدير عام صندوق تنمية الموارد (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، الذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا عامًّا للصندوق من قبل مجلس الإدارة.

وقدَّم أمير منطقة الرياض التهنئة للجعويني، بمناسبة تعيينه مديرًا عامًّا للصندوق، متطلّعًا إلى أن يواصل الصندوق تحقيق أهدافه المميزة في مجال تمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل، بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تدريبهم وتأهيلهم من خلال برامج الإرشاد والتوجيه المهني.

من جانبه أعرب مدير عام الصندوق، عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مؤكدًا أن الصندوق يعكف في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية عمل جديدة لتحديد رؤيته ومهامه، بما ينعكس على تطوير أدائه وتعزيز دوره في خدمة الوطن وأبنائه، وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص، بالشراكة مع قطاعات الأعمال.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
04:46 PM

أمير الرياض يتسلّم التقرير السنوي لشرطة المنطقة ويستقبل مدير صندوق تنمية الموارد

شكر رجال الأمن على جهودهم في حماية أرواح وممتلكات المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ التقرير السنوي لشرطة المنطقة لعام 1440.

وقدّم أمير منطقة الرياض شكره وتقديره لرجال الأمن؛ نظير الأعمال التي يقومون بها والجهود المشهودة من بعد توفيق الله، في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات، منوهًا سموه إلى الدعم والتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتابعة المباشرة من سمو وزير الداخلية لتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة.

وتضمّن التقرير الذي سلّمه مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، الإنجازات الميدانية وإحصائيات لنتائج المهام والأهداف، إضافة إلى البرامج التطويرية واللجان المشتركة والمؤشرات العامة.

من جهة أخرى استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه في قصر الحكم، اليوم؛ مدير عام صندوق تنمية الموارد (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، الذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا عامًّا للصندوق من قبل مجلس الإدارة.

وقدَّم أمير منطقة الرياض التهنئة للجعويني، بمناسبة تعيينه مديرًا عامًّا للصندوق، متطلّعًا إلى أن يواصل الصندوق تحقيق أهدافه المميزة في مجال تمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل، بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تدريبهم وتأهيلهم من خلال برامج الإرشاد والتوجيه المهني.

من جانبه أعرب مدير عام الصندوق، عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مؤكدًا أن الصندوق يعكف في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية عمل جديدة لتحديد رؤيته ومهامه، بما ينعكس على تطوير أدائه وتعزيز دوره في خدمة الوطن وأبنائه، وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص، بالشراكة مع قطاعات الأعمال.

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