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القيادة تهنئ محمد بازوم بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالنيجر

عبر برقيتَيْن من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد محمد بازوم بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر.

وقال الملك المفدى: "تلقينا ببالغ السرور نبأ فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر؛ ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لفخامتكم عن تهانينا الصادقة ودعواتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدَينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدَينا وشعبَينا الشقيقَين، راجين لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولجمهورية النيجر الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، قال فيها سموه: "تلقيتُ ببالغ السرور نبأ فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر؛ ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق الدعوات بالتوفيق والسداد، وأن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدَينا، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدَين والشعبَين الشقيقَين، راجيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولجمهورية النيجر الشقيقة المزيد من التقدم والرقي".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ محمد بازوم بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالنيجر
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد محمد بازوم بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر.

وقال الملك المفدى: "تلقينا ببالغ السرور نبأ فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر؛ ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لفخامتكم عن تهانينا الصادقة ودعواتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدَينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدَينا وشعبَينا الشقيقَين، راجين لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولجمهورية النيجر الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، قال فيها سموه: "تلقيتُ ببالغ السرور نبأ فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر؛ ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق الدعوات بالتوفيق والسداد، وأن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدَينا، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدَين والشعبَين الشقيقَين، راجيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولجمهورية النيجر الشقيقة المزيد من التقدم والرقي".

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:08 PM

القيادة تهنئ محمد بازوم بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالنيجر

عبر برقيتَيْن من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد محمد بازوم بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر.

وقال الملك المفدى: "تلقينا ببالغ السرور نبأ فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر؛ ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لفخامتكم عن تهانينا الصادقة ودعواتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدَينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدَينا وشعبَينا الشقيقَين، راجين لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولجمهورية النيجر الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، قال فيها سموه: "تلقيتُ ببالغ السرور نبأ فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر؛ ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق الدعوات بالتوفيق والسداد، وأن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدَينا، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدَين والشعبَين الشقيقَين، راجيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولجمهورية النيجر الشقيقة المزيد من التقدم والرقي".

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