النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موسم الرياض ينظم زيارة للمسنين إلى "ونتر وندر لاند" وللمتقاعدين للبوليفارد

في بادرة تقديرية لهذه الفئة الغالية بدعم وتوجيه من رئيس هيئة العامة للترفيه

نظّمت الهيئة العامة للترفيه زيارة للمسنين إلى "موسم الرياض"، في بادرة تقديرية لهذه الفئة الغالية، بدعم وتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وهدفت الزيارة التي شملت منطقة "رياض ونتر وندر لاند"، إلى تعريف المسنين ومرافقيهم ببعض فعاليات "موسم الرياض"، حيث سخّرت الهيئة العامة للترفيه كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة هذه الفئة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

من جانب آخر، أقامت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع جمعية المتقاعدين الأهلية بمنطقة الرياض، مبادرة لنشر ثقافة المشي بين كل أطياف المجتمع، وذلك في منطقة "الرياض بوليفارد"، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019م.

وشارك في المبادرة مجموعة من أعضاء الجمعية يمارسون نشاط المشي الجماعي دورياً، مساء كل يوم أربعاء.

وانطلقت المسيرة من البوابة الرئيسية لمنطقة "الرياض بوليفارد" مروراً بالممر المضيء، وشملت كذلك النافورة الراقصة، وكل المرافق التي حولها، حتى مغادرتهم عبر بوابة كبار الشخصيات.

يذكر أن "موسم الرياض" الذي سجّل حتى اللحظة أكثر من 8 ملايين زائر لفعالياته، يضم 12 منطقة موزعة في مختلف أنحاء العاصمة، على مساحة 14 مليون متر مربع، وهي: الرياض بوليفارد، وواجهة الرياض، ومعرض الرياض للسيارات، ورياض ونتر وندر لاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع، والملز، ووادي نمار، ونبض الرياض، ورياض سفاري، وصحارى الرياض.

موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موسم الرياض ينظم زيارة للمسنين إلى "ونتر وندر لاند" وللمتقاعدين للبوليفارد
سبق

نظّمت الهيئة العامة للترفيه زيارة للمسنين إلى "موسم الرياض"، في بادرة تقديرية لهذه الفئة الغالية، بدعم وتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وهدفت الزيارة التي شملت منطقة "رياض ونتر وندر لاند"، إلى تعريف المسنين ومرافقيهم ببعض فعاليات "موسم الرياض"، حيث سخّرت الهيئة العامة للترفيه كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة هذه الفئة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

من جانب آخر، أقامت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع جمعية المتقاعدين الأهلية بمنطقة الرياض، مبادرة لنشر ثقافة المشي بين كل أطياف المجتمع، وذلك في منطقة "الرياض بوليفارد"، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019م.

وشارك في المبادرة مجموعة من أعضاء الجمعية يمارسون نشاط المشي الجماعي دورياً، مساء كل يوم أربعاء.

وانطلقت المسيرة من البوابة الرئيسية لمنطقة "الرياض بوليفارد" مروراً بالممر المضيء، وشملت كذلك النافورة الراقصة، وكل المرافق التي حولها، حتى مغادرتهم عبر بوابة كبار الشخصيات.

يذكر أن "موسم الرياض" الذي سجّل حتى اللحظة أكثر من 8 ملايين زائر لفعالياته، يضم 12 منطقة موزعة في مختلف أنحاء العاصمة، على مساحة 14 مليون متر مربع، وهي: الرياض بوليفارد، وواجهة الرياض، ومعرض الرياض للسيارات، ورياض ونتر وندر لاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع، والملز، ووادي نمار، ونبض الرياض، ورياض سفاري، وصحارى الرياض.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
02:06 PM

موسم الرياض ينظم زيارة للمسنين إلى "ونتر وندر لاند" وللمتقاعدين للبوليفارد

في بادرة تقديرية لهذه الفئة الغالية بدعم وتوجيه من رئيس هيئة العامة للترفيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,235

نظّمت الهيئة العامة للترفيه زيارة للمسنين إلى "موسم الرياض"، في بادرة تقديرية لهذه الفئة الغالية، بدعم وتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وهدفت الزيارة التي شملت منطقة "رياض ونتر وندر لاند"، إلى تعريف المسنين ومرافقيهم ببعض فعاليات "موسم الرياض"، حيث سخّرت الهيئة العامة للترفيه كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة هذه الفئة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

من جانب آخر، أقامت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع جمعية المتقاعدين الأهلية بمنطقة الرياض، مبادرة لنشر ثقافة المشي بين كل أطياف المجتمع، وذلك في منطقة "الرياض بوليفارد"، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019م.

وشارك في المبادرة مجموعة من أعضاء الجمعية يمارسون نشاط المشي الجماعي دورياً، مساء كل يوم أربعاء.

وانطلقت المسيرة من البوابة الرئيسية لمنطقة "الرياض بوليفارد" مروراً بالممر المضيء، وشملت كذلك النافورة الراقصة، وكل المرافق التي حولها، حتى مغادرتهم عبر بوابة كبار الشخصيات.

يذكر أن "موسم الرياض" الذي سجّل حتى اللحظة أكثر من 8 ملايين زائر لفعالياته، يضم 12 منطقة موزعة في مختلف أنحاء العاصمة، على مساحة 14 مليون متر مربع، وهي: الرياض بوليفارد، وواجهة الرياض، ومعرض الرياض للسيارات، ورياض ونتر وندر لاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع، والملز، ووادي نمار، ونبض الرياض، ورياض سفاري، وصحارى الرياض.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,485
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,861
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,201
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,580

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة