موسم الرياض ينظم زيارة للمسنين إلى "ونتر وندر لاند" وللمتقاعدين للبوليفارد

في بادرة تقديرية لهذه الفئة الغالية بدعم وتوجيه من رئيس هيئة العامة للترفيه

نظّمت الهيئة العامة للترفيه زيارة للمسنين إلى "موسم الرياض"، في بادرة تقديرية لهذه الفئة الغالية، بدعم وتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وهدفت الزيارة التي شملت منطقة "رياض ونتر وندر لاند"، إلى تعريف المسنين ومرافقيهم ببعض فعاليات "موسم الرياض"، حيث سخّرت الهيئة العامة للترفيه كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة هذه الفئة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

من جانب آخر، أقامت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع جمعية المتقاعدين الأهلية بمنطقة الرياض، مبادرة لنشر ثقافة المشي بين كل أطياف المجتمع، وذلك في منطقة "الرياض بوليفارد"، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019م.

وشارك في المبادرة مجموعة من أعضاء الجمعية يمارسون نشاط المشي الجماعي دورياً، مساء كل يوم أربعاء.

وانطلقت المسيرة من البوابة الرئيسية لمنطقة "الرياض بوليفارد" مروراً بالممر المضيء، وشملت كذلك النافورة الراقصة، وكل المرافق التي حولها، حتى مغادرتهم عبر بوابة كبار الشخصيات.

يذكر أن "موسم الرياض" الذي سجّل حتى اللحظة أكثر من 8 ملايين زائر لفعالياته، يضم 12 منطقة موزعة في مختلف أنحاء العاصمة، على مساحة 14 مليون متر مربع، وهي: الرياض بوليفارد، وواجهة الرياض، ومعرض الرياض للسيارات، ورياض ونتر وندر لاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع، والملز، ووادي نمار، ونبض الرياض، ورياض سفاري، وصحارى الرياض.