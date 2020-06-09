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مجلس الوزراء يستأنف جلساته الأسبوعية اليوم

يُنتظر أن يستأنف مجلس الوزراء جلساته الأسبوعية -عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد توقفها المعتاد خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ويطلع المجلس خلال جلسته على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ويتخذ فيها قرارات ويوجه حيالها بما يراه.

ويأتي عقد أولى الجلسات خلال شهر شوال في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما هو المعتاد خلال الأعوام الماضية.

وكانت آخر جلسات المجلس قد ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء يوم الثلاثاء 19 رمضان، الموافق 12/ 5/ 2020م.

مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الوزراء يستأنف جلساته الأسبوعية اليوم
سبق

يُنتظر أن يستأنف مجلس الوزراء جلساته الأسبوعية -عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد توقفها المعتاد خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ويطلع المجلس خلال جلسته على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ويتخذ فيها قرارات ويوجه حيالها بما يراه.

ويأتي عقد أولى الجلسات خلال شهر شوال في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما هو المعتاد خلال الأعوام الماضية.

وكانت آخر جلسات المجلس قد ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء يوم الثلاثاء 19 رمضان، الموافق 12/ 5/ 2020م.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
10:55 AM

مجلس الوزراء يستأنف جلساته الأسبوعية اليوم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,109

يُنتظر أن يستأنف مجلس الوزراء جلساته الأسبوعية -عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد توقفها المعتاد خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ويطلع المجلس خلال جلسته على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ويتخذ فيها قرارات ويوجه حيالها بما يراه.

ويأتي عقد أولى الجلسات خلال شهر شوال في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما هو المعتاد خلال الأعوام الماضية.

وكانت آخر جلسات المجلس قد ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء يوم الثلاثاء 19 رمضان، الموافق 12/ 5/ 2020م.

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