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"المقبل" يقدم التهنئة للقيادة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين

قال: إن الملك سلمان يحظى باحترام عالمي واسع وولاء شعبه الوفي

رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الاتحاد في جميع أنحاء العالم، الشكر لله سبحانه وتعالى أن منّ الله على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالصحة والعافية عقب العملية الجراحية التي أجريت له -حفظه الله- وتكللت بالنجاح.

وقدّم "المقبل"، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي كافة على سلامة والد الجميع وقائد هذه المسيرة المباركة.


وقال "المقبل": "يحظى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز باحترام وتقدير عالمي ومحبة وولاء من أبناء شعبه الوفي؛ تجلت تلك المشاعر خلال العارض الصحي البسيط - ولله الحمد- لخادم الحرمين الشريفين، حيث كانت قلوب الجميع تدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية لقائد هذه البلاد وأن يحفظه من كل مكروه".

واختتم تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يمن على مملكتنا بالأمن والأمان والمزيد من الاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله.

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"المقبل" يقدم التهنئة للقيادة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين
سبق

رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الاتحاد في جميع أنحاء العالم، الشكر لله سبحانه وتعالى أن منّ الله على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالصحة والعافية عقب العملية الجراحية التي أجريت له -حفظه الله- وتكللت بالنجاح.

وقدّم "المقبل"، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي كافة على سلامة والد الجميع وقائد هذه المسيرة المباركة.


وقال "المقبل": "يحظى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز باحترام وتقدير عالمي ومحبة وولاء من أبناء شعبه الوفي؛ تجلت تلك المشاعر خلال العارض الصحي البسيط - ولله الحمد- لخادم الحرمين الشريفين، حيث كانت قلوب الجميع تدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية لقائد هذه البلاد وأن يحفظه من كل مكروه".

واختتم تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يمن على مملكتنا بالأمن والأمان والمزيد من الاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
07:57 PM

"المقبل" يقدم التهنئة للقيادة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين

قال: إن الملك سلمان يحظى باحترام عالمي واسع وولاء شعبه الوفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الاتحاد في جميع أنحاء العالم، الشكر لله سبحانه وتعالى أن منّ الله على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالصحة والعافية عقب العملية الجراحية التي أجريت له -حفظه الله- وتكللت بالنجاح.

وقدّم "المقبل"، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي كافة على سلامة والد الجميع وقائد هذه المسيرة المباركة.


وقال "المقبل": "يحظى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز باحترام وتقدير عالمي ومحبة وولاء من أبناء شعبه الوفي؛ تجلت تلك المشاعر خلال العارض الصحي البسيط - ولله الحمد- لخادم الحرمين الشريفين، حيث كانت قلوب الجميع تدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية لقائد هذه البلاد وأن يحفظه من كل مكروه".

واختتم تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يمن على مملكتنا بالأمن والأمان والمزيد من الاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله.

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