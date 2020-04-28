"دوري جود الإسكان" يعيد التنافس بين أندية "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"

هذه الأندية ستسهم بتوفير مبلغ يفوق المليون ريال من خلال جماهيرها

أطلقت منصة جود الإسكان، التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، "دوري جود" لدعم التنافس بين الأندية الرياضية في تأمين المساكن لأُسر الضمان الاجتماعي من فئة الأُسر الأشد احتياجًا للسكن، بمشاركة 4 أندية سعودية، تتمتع بقاعدة جماهيرية عالية؛ إذ ستسهم تلك الأندية بتوفير مبلغ يفوق المليون ريال من خلال جماهيرها، وذلك في إطار الجهود المجتمعية لتعزيز دور الجهات الخيرية في خدمة المستفيدين.

وتتنافس جماهير الأندية لتوفير مساكن للأُسر المحتاجة إلى السكن، وذلك ضمن مبادرة (#دوري_جود) التي أطلقتها منصة جود الإسكان؛ الأمر الذي فتح المجال لدخول أندية رياضية جديدة، وأعضاء الشرف والشركات الراعية.

وتمكنت المنصة منذ تأسيسها قبل عام من خدمة أكثر من1000 أسرة، وتهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن مسارات عدة، وإلى تفعيل الدور الاجتماعي عبر تقديم نموذج للتكافل الاجتماعي من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية والأفراد؛ وذلك لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة إلكترونية، تحقق الحوكمة والشفافية والدقة والاحترافية واستدامة العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة.

وتعمل "جود الإسكان" على توفير المسكن للأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأسر غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المُقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية.. على أن يكون عقد الإيجار مسجلاً في الشبكة الإلكترونية لخدمات "الإيجار"، وتكون من الأُسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

وتتمتع المنصة بمزايا عدة، وخصوصًا فيما يتعلق بعملها الإلكتروني بشكل كامل؛ إذ يتم التأكد من صحة بيانات الأُسر الأشد حاجة من خلال الربط مع عدد من القطاعات الرسمية؛ وذلك لضمان وصول الدعم للفئة المستحقة بكل يُسر وسهولة، بعد التحقق من الاحتياج ميدانيًّا من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة عبر زيارة الباحث الاجتماعي، والتأكد من توافر الشروط والمعايير.

ويتم رفع الاحتياج عبر المنصة، والتحقق من الاحتياج إلكترونيًّا من خلال التكامل مع عدد من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه. وفي حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ضَعْف القدرة المادية؛ ليتم بعد ذلك إعلان الاحتياج للمساهمين عبر المنصة.

يُذكر أن منصة "جود الإسكان" حظيت بدعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وكذلك من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية. وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة والجهات لتعكس حرصهم على دعم مختلف فئات المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم.

ويمكن زيارة منصة جود الإسكان من خلال الرابط joodeskan.org.sa للاطلاع على المستجدات، أو لمعرفة طرق المساهمة وغيرها. ‫