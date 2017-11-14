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مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها بيان "كبار العلماء"

"مشبوهة" عمدت السنوات الأخيرة إلى استغلال اسم "سبق" ومصداقيتها لتمرير الأكاذيب

نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "سبق" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن صدور بيان من هيئة كبار العلماء، وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة وباسم الزميل عبدالله البرقاوي.

وتؤكد "سبق" عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

كما تودّ صحيفة "سبق" الإلكترونية أن تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة، مشددة على أنها ليس لها علاقة بما يتم تداوله بعيداً عن موقعها الرسمي ومنصاتها الموثقة.

وكانت مواقع مشبوهة قد عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى استغلال اسم "سبق" ومصداقيتها أمام قرائها؛ لتمرير أخبار كاذبة في واقعة باتت مفضوحة أمام قراء ومتابعي "سبق".

صحيفة سبق الإلكترونية انتحال شعار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها بيان "كبار العلماء"
سبق

نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "سبق" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن صدور بيان من هيئة كبار العلماء، وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة وباسم الزميل عبدالله البرقاوي.

وتؤكد "سبق" عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

كما تودّ صحيفة "سبق" الإلكترونية أن تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة، مشددة على أنها ليس لها علاقة بما يتم تداوله بعيداً عن موقعها الرسمي ومنصاتها الموثقة.

وكانت مواقع مشبوهة قد عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى استغلال اسم "سبق" ومصداقيتها أمام قرائها؛ لتمرير أخبار كاذبة في واقعة باتت مفضوحة أمام قراء ومتابعي "سبق".

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
12:10 PM

مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها بيان "كبار العلماء"

"مشبوهة" عمدت السنوات الأخيرة إلى استغلال اسم "سبق" ومصداقيتها لتمرير الأكاذيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "سبق" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن صدور بيان من هيئة كبار العلماء، وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة وباسم الزميل عبدالله البرقاوي.

وتؤكد "سبق" عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

كما تودّ صحيفة "سبق" الإلكترونية أن تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة، مشددة على أنها ليس لها علاقة بما يتم تداوله بعيداً عن موقعها الرسمي ومنصاتها الموثقة.

وكانت مواقع مشبوهة قد عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى استغلال اسم "سبق" ومصداقيتها أمام قرائها؛ لتمرير أخبار كاذبة في واقعة باتت مفضوحة أمام قراء ومتابعي "سبق".

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