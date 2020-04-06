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السفارة بأمريكا للسعوديين: عملنا مستمر وهذه هي الخطوة الأهم لمواجهة كورونا

قدّمت نصائح عدة.. وقالت: انتشار الفيروس وحدّته يختلف من ولاية إلى أخرى

أكدت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أنها مستمرة في العمل من أجل راحة وسلامة المواطنين الكرام.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": "تشير السفارة إلى أن الخطوة الأهم لمواجهة هذه الجائحة الآن، هي بقاء المواطنين في أماكن إقامتهم والالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية؛ علمًا بأن انتشار الفيروس وحدّته داخل الولايات المتحدة، يختلف من ولاية إلى ولاية؛ لذا من الضروري اتباع كل الإرشادات الصادرة من الجهات الصحية في كل ولاية، والتقيد بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس، وتقليل الخروج والتواصل غير الضروري خلال هذه الأيام، والمحافظة على النظافة العامة وغسل اليدين باستمرار.

وتابعت: "في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا -لا قدر الله- يُرجى التواصل مباشرة مع الجهات الصحية لديكم، واتباع الإرشادات الصادرة منها، كما يمكن في حالة الطوارئ التواصل بالملحقية الصحية: (2024691700)، ونسأل الله أن يُبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة".

وقالت عبر حسابها في "تويتر": "ستستمر السفارة والقنصليات في تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين العالقين والراغبين بالعودة إلى حين العودة إلى المملكة بإذن الله، وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل مع الأرقام الآتية: (السفارة في واشنطن: 2027469777- 2027460666)، (القنصلية في هيوستن: 2819178658 - 2818890570- 2819178305)، (القنصلية في نيويورك: 9176902663- 9176900414)، (القنصلية في لوس أنجلس: 3108956642- 2134518461- 4244403297- 4019993333)، (طوارئ الملحقية الثقافية: 5713796080)".

وكانت السفارة قد أشارت في سلسلة تغريدات لها، إلى أنه إنفاذًا لتوجيهات المقام الكريم وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين؛ فقد أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًّا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة وندعو المواطنين الراغبين في العودة للتسجيل في المنصة: https://mofa.gov.sa/es.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 12/ 08/ 1441هـ الموافق 05/ 04/ 2020م، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل وأصحاب الحالات الحرجة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يومًا، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال مركز "آمر" (00966112249701) وبالدخول على صفحة الأسئلة الشائعة للمنصة على الرابط.

فيروس كورونا الجديد السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة بأمريكا للسعوديين: عملنا مستمر وهذه هي الخطوة الأهم لمواجهة كورونا
سبق

أكدت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أنها مستمرة في العمل من أجل راحة وسلامة المواطنين الكرام.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": "تشير السفارة إلى أن الخطوة الأهم لمواجهة هذه الجائحة الآن، هي بقاء المواطنين في أماكن إقامتهم والالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية؛ علمًا بأن انتشار الفيروس وحدّته داخل الولايات المتحدة، يختلف من ولاية إلى ولاية؛ لذا من الضروري اتباع كل الإرشادات الصادرة من الجهات الصحية في كل ولاية، والتقيد بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس، وتقليل الخروج والتواصل غير الضروري خلال هذه الأيام، والمحافظة على النظافة العامة وغسل اليدين باستمرار.

وتابعت: "في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا -لا قدر الله- يُرجى التواصل مباشرة مع الجهات الصحية لديكم، واتباع الإرشادات الصادرة منها، كما يمكن في حالة الطوارئ التواصل بالملحقية الصحية: (2024691700)، ونسأل الله أن يُبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة".

وقالت عبر حسابها في "تويتر": "ستستمر السفارة والقنصليات في تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين العالقين والراغبين بالعودة إلى حين العودة إلى المملكة بإذن الله، وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل مع الأرقام الآتية: (السفارة في واشنطن: 2027469777- 2027460666)، (القنصلية في هيوستن: 2819178658 - 2818890570- 2819178305)، (القنصلية في نيويورك: 9176902663- 9176900414)، (القنصلية في لوس أنجلس: 3108956642- 2134518461- 4244403297- 4019993333)، (طوارئ الملحقية الثقافية: 5713796080)".

وكانت السفارة قد أشارت في سلسلة تغريدات لها، إلى أنه إنفاذًا لتوجيهات المقام الكريم وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين؛ فقد أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًّا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة وندعو المواطنين الراغبين في العودة للتسجيل في المنصة: https://mofa.gov.sa/es.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 12/ 08/ 1441هـ الموافق 05/ 04/ 2020م، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل وأصحاب الحالات الحرجة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يومًا، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال مركز "آمر" (00966112249701) وبالدخول على صفحة الأسئلة الشائعة للمنصة على الرابط.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:27 AM

السفارة بأمريكا للسعوديين: عملنا مستمر وهذه هي الخطوة الأهم لمواجهة كورونا

قدّمت نصائح عدة.. وقالت: انتشار الفيروس وحدّته يختلف من ولاية إلى أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أنها مستمرة في العمل من أجل راحة وسلامة المواطنين الكرام.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": "تشير السفارة إلى أن الخطوة الأهم لمواجهة هذه الجائحة الآن، هي بقاء المواطنين في أماكن إقامتهم والالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية؛ علمًا بأن انتشار الفيروس وحدّته داخل الولايات المتحدة، يختلف من ولاية إلى ولاية؛ لذا من الضروري اتباع كل الإرشادات الصادرة من الجهات الصحية في كل ولاية، والتقيد بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس، وتقليل الخروج والتواصل غير الضروري خلال هذه الأيام، والمحافظة على النظافة العامة وغسل اليدين باستمرار.

وتابعت: "في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا -لا قدر الله- يُرجى التواصل مباشرة مع الجهات الصحية لديكم، واتباع الإرشادات الصادرة منها، كما يمكن في حالة الطوارئ التواصل بالملحقية الصحية: (2024691700)، ونسأل الله أن يُبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة".

وقالت عبر حسابها في "تويتر": "ستستمر السفارة والقنصليات في تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين العالقين والراغبين بالعودة إلى حين العودة إلى المملكة بإذن الله، وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل مع الأرقام الآتية: (السفارة في واشنطن: 2027469777- 2027460666)، (القنصلية في هيوستن: 2819178658 - 2818890570- 2819178305)، (القنصلية في نيويورك: 9176902663- 9176900414)، (القنصلية في لوس أنجلس: 3108956642- 2134518461- 4244403297- 4019993333)، (طوارئ الملحقية الثقافية: 5713796080)".

وكانت السفارة قد أشارت في سلسلة تغريدات لها، إلى أنه إنفاذًا لتوجيهات المقام الكريم وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين؛ فقد أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًّا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة وندعو المواطنين الراغبين في العودة للتسجيل في المنصة: https://mofa.gov.sa/es.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 12/ 08/ 1441هـ الموافق 05/ 04/ 2020م، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل وأصحاب الحالات الحرجة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يومًا، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال مركز "آمر" (00966112249701) وبالدخول على صفحة الأسئلة الشائعة للمنصة على الرابط.

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