بريطانيا: فرض إجراءات تقييدية جديدة للحد من "كورونا"

"جونسون" يحذر من تطبيق قيود أكثر لو استمرت الإصابات

قرر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، فرض إجراءات تقييدية جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحذر "جونسون" من اتخاذ المزيد من الإجراءات، إذا فشلت الخطوات، المعتمدة اليوم في خفض أعداد المصابين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في كلمة أمام البرلمان: يجب أن أؤكد أنه إذا فشلت جميع إجراءاتنا في خفض عدد الإصابات، فإننا نحتفظ بحق فرض قيود أكثر.

ووفق رويترز سجلت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أعداد الإصابات، وتعتبر أكثر الدول الأوروبية تضررًا من تفشي الوباء حيث سجلت حتى الآن أكثر من 400 ألف إصابة، ونحو 42 ألف وفاة.