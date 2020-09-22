النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 552 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1185 خلال الـ24 ساعة الماضية

بريطانيا: فرض إجراءات تقييدية جديدة للحد من "كورونا"

"جونسون" يحذر من تطبيق قيود أكثر لو استمرت الإصابات

قرر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، فرض إجراءات تقييدية جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحذر "جونسون" من اتخاذ المزيد من الإجراءات، إذا فشلت الخطوات، المعتمدة اليوم في خفض أعداد المصابين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في كلمة أمام البرلمان: يجب أن أؤكد أنه إذا فشلت جميع إجراءاتنا في خفض عدد الإصابات، فإننا نحتفظ بحق فرض قيود أكثر.

ووفق رويترز سجلت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أعداد الإصابات، وتعتبر أكثر الدول الأوروبية تضررًا من تفشي الوباء حيث سجلت حتى الآن أكثر من 400 ألف إصابة، ونحو 42 ألف وفاة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا: فرض إجراءات تقييدية جديدة للحد من "كورونا"
سبق

قرر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، فرض إجراءات تقييدية جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحذر "جونسون" من اتخاذ المزيد من الإجراءات، إذا فشلت الخطوات، المعتمدة اليوم في خفض أعداد المصابين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في كلمة أمام البرلمان: يجب أن أؤكد أنه إذا فشلت جميع إجراءاتنا في خفض عدد الإصابات، فإننا نحتفظ بحق فرض قيود أكثر.

ووفق رويترز سجلت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أعداد الإصابات، وتعتبر أكثر الدول الأوروبية تضررًا من تفشي الوباء حيث سجلت حتى الآن أكثر من 400 ألف إصابة، ونحو 42 ألف وفاة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
03:56 PM

بريطانيا: فرض إجراءات تقييدية جديدة للحد من "كورونا"

"جونسون" يحذر من تطبيق قيود أكثر لو استمرت الإصابات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
486

قرر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، فرض إجراءات تقييدية جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحذر "جونسون" من اتخاذ المزيد من الإجراءات، إذا فشلت الخطوات، المعتمدة اليوم في خفض أعداد المصابين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في كلمة أمام البرلمان: يجب أن أؤكد أنه إذا فشلت جميع إجراءاتنا في خفض عدد الإصابات، فإننا نحتفظ بحق فرض قيود أكثر.

ووفق رويترز سجلت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أعداد الإصابات، وتعتبر أكثر الدول الأوروبية تضررًا من تفشي الوباء حيث سجلت حتى الآن أكثر من 400 ألف إصابة، ونحو 42 ألف وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,247
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,977
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,774

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة