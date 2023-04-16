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النزل الصحي الثاني بالخبر يستقبل 70 عائداً من الخارج

بفندق الهوليدي إن بحي قرطبة بإشراف "الربيش"

أكملت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام استعداداتها لتحضير النُّزل الصحي الثاني لاستقبال عدد من المواطنين العائدين الى أرض الوطن والمستفيدين من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، حيث تمت تهيئة النزل الصحي الجديد رقم ٢ بفندق الهوليدي إن بحي قرطبة تحت إشراف مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش بكافة المستلزمات الطبية والفرق الإدارية والأمنية والأطباء والممرضين والمتطوعين من المستشفى الجامعي ومركز طب الأسرة والمجتمع وإعداد هيكلة النزل في وقت قياسي.
وثمن المدير التنفيذي لإدارة المحاجر التابعة للجامعة الدكتور شاهر الشهري، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بسلامة المواطنين وضمانها إعادتهم إلى أهلهم بعد التأكد من لياقتهم الصحية، مشيرًا إلى النّزل الصحي الجديد ٢ استقبل أكثر من 70 مسافراً في أقل من 24 ساعة من وقت استلام مقره، حيث تم فرزهم وإسكانهم في أقل من ساعتين وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة عالمياً.
من جانيه، أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، استعداد الجامعة وقياداتها ومنسوبيها دائماً لخدمة الوطن، مشيراً إلى أن النزل الصحي أُعد خلال فترة قياسية حسب توجيهات حكومتنا الرشيدة، وبلغ عدد أفراد الطواقم بالنزل الثاني الذي يشرف عليه مدير مركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري 98 شخصاً، منهم 43 من الأطباء والممرضين والمختصين بالجودة ومكافحة العدوى، إضافة إلى 10 إداريين و45 متطوعاً من منسوبي المستشفى الجامعي بالخبر، وكذلك مركز طب الأسرة والمجتمع .

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النزل الصحي الثاني بالخبر يستقبل 70 عائداً من الخارج
سبق

أكملت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام استعداداتها لتحضير النُّزل الصحي الثاني لاستقبال عدد من المواطنين العائدين الى أرض الوطن والمستفيدين من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، حيث تمت تهيئة النزل الصحي الجديد رقم ٢ بفندق الهوليدي إن بحي قرطبة تحت إشراف مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش بكافة المستلزمات الطبية والفرق الإدارية والأمنية والأطباء والممرضين والمتطوعين من المستشفى الجامعي ومركز طب الأسرة والمجتمع وإعداد هيكلة النزل في وقت قياسي.
وثمن المدير التنفيذي لإدارة المحاجر التابعة للجامعة الدكتور شاهر الشهري، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بسلامة المواطنين وضمانها إعادتهم إلى أهلهم بعد التأكد من لياقتهم الصحية، مشيرًا إلى النّزل الصحي الجديد ٢ استقبل أكثر من 70 مسافراً في أقل من 24 ساعة من وقت استلام مقره، حيث تم فرزهم وإسكانهم في أقل من ساعتين وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة عالمياً.
من جانيه، أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، استعداد الجامعة وقياداتها ومنسوبيها دائماً لخدمة الوطن، مشيراً إلى أن النزل الصحي أُعد خلال فترة قياسية حسب توجيهات حكومتنا الرشيدة، وبلغ عدد أفراد الطواقم بالنزل الثاني الذي يشرف عليه مدير مركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري 98 شخصاً، منهم 43 من الأطباء والممرضين والمختصين بالجودة ومكافحة العدوى، إضافة إلى 10 إداريين و45 متطوعاً من منسوبي المستشفى الجامعي بالخبر، وكذلك مركز طب الأسرة والمجتمع .

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:58 PM

النزل الصحي الثاني بالخبر يستقبل 70 عائداً من الخارج

بفندق الهوليدي إن بحي قرطبة بإشراف "الربيش"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخبر
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أكملت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام استعداداتها لتحضير النُّزل الصحي الثاني لاستقبال عدد من المواطنين العائدين الى أرض الوطن والمستفيدين من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، حيث تمت تهيئة النزل الصحي الجديد رقم ٢ بفندق الهوليدي إن بحي قرطبة تحت إشراف مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش بكافة المستلزمات الطبية والفرق الإدارية والأمنية والأطباء والممرضين والمتطوعين من المستشفى الجامعي ومركز طب الأسرة والمجتمع وإعداد هيكلة النزل في وقت قياسي.
وثمن المدير التنفيذي لإدارة المحاجر التابعة للجامعة الدكتور شاهر الشهري، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بسلامة المواطنين وضمانها إعادتهم إلى أهلهم بعد التأكد من لياقتهم الصحية، مشيرًا إلى النّزل الصحي الجديد ٢ استقبل أكثر من 70 مسافراً في أقل من 24 ساعة من وقت استلام مقره، حيث تم فرزهم وإسكانهم في أقل من ساعتين وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة عالمياً.
من جانيه، أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، استعداد الجامعة وقياداتها ومنسوبيها دائماً لخدمة الوطن، مشيراً إلى أن النزل الصحي أُعد خلال فترة قياسية حسب توجيهات حكومتنا الرشيدة، وبلغ عدد أفراد الطواقم بالنزل الثاني الذي يشرف عليه مدير مركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري 98 شخصاً، منهم 43 من الأطباء والممرضين والمختصين بالجودة ومكافحة العدوى، إضافة إلى 10 إداريين و45 متطوعاً من منسوبي المستشفى الجامعي بالخبر، وكذلك مركز طب الأسرة والمجتمع .

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