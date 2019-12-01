النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "الشؤون الإسلامية" تستعرض مقتطفات من كلمات الملك سلمان بذكرى البيعة عبر مواقع التواصل

تناولت السياسة والمنجزات والثوابت التي أكدها- حفظه الله- ولاقت رواجًا بين المغردين

بثت معرفات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من التغريدات والإنفوجرافيك ومقاطع الفيديو لمقتطفات من كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم والتي توافق اليوم السبت الثالث من شهر ربيع الآخر.

وتناولت المقتطفات أبرز ملامح السياسة الراسخة لخادم الحرمين الشريفين في مختلف القضايا التي تهم المواطن السعودي والمسلمين في العالم، ولاسيما ما يتصل باعتزاز الملك المفدى بخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

كما تناولت الكلمات المختارة مواقف الملك سلمان من قضايا الغلو والتطرف والإرهاب والتي اتسمت بلغة الحزم والعزم على وأد كل صور وأشكال الأفكار المنحرفة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وركزت الكلمات الخالدة على أبرز المنجزات التي تحققت في توفير كل أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات الشعب السعودي ومن يفد إلى هذه البلاد وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحمل في طياتها مستقبلاً واعدًا للمملكة والشعب السعودي الوفي.

ولاقت هذه التغريدات والتصاميم عقب بثها اليوم انتشارًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا هذا التفاعل الإيجابي من الشؤون الإسلامية مع هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن سعودي ومقيم على ثرى هذه البلاد الطيبة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحظى كسائر قطاعات الدولة باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين– رعاهما الله – ، مما أسهم في قيام الوزارة بدورها المحوري في مواجهة التطرف الفكري، وتحقيق الأمن الفكري والعقدي وترسيخ مبدأ التلاحم بين القيادة والشعب.

الذكرى الخامسة للبيعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "الشؤون الإسلامية" تستعرض مقتطفات من كلمات الملك سلمان بذكرى البيعة عبر مواقع التواصل
سبق

بثت معرفات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من التغريدات والإنفوجرافيك ومقاطع الفيديو لمقتطفات من كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم والتي توافق اليوم السبت الثالث من شهر ربيع الآخر.

وتناولت المقتطفات أبرز ملامح السياسة الراسخة لخادم الحرمين الشريفين في مختلف القضايا التي تهم المواطن السعودي والمسلمين في العالم، ولاسيما ما يتصل باعتزاز الملك المفدى بخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

كما تناولت الكلمات المختارة مواقف الملك سلمان من قضايا الغلو والتطرف والإرهاب والتي اتسمت بلغة الحزم والعزم على وأد كل صور وأشكال الأفكار المنحرفة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وركزت الكلمات الخالدة على أبرز المنجزات التي تحققت في توفير كل أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات الشعب السعودي ومن يفد إلى هذه البلاد وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحمل في طياتها مستقبلاً واعدًا للمملكة والشعب السعودي الوفي.

ولاقت هذه التغريدات والتصاميم عقب بثها اليوم انتشارًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا هذا التفاعل الإيجابي من الشؤون الإسلامية مع هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن سعودي ومقيم على ثرى هذه البلاد الطيبة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحظى كسائر قطاعات الدولة باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين– رعاهما الله – ، مما أسهم في قيام الوزارة بدورها المحوري في مواجهة التطرف الفكري، وتحقيق الأمن الفكري والعقدي وترسيخ مبدأ التلاحم بين القيادة والشعب.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:09 AM

شاهد.. "الشؤون الإسلامية" تستعرض مقتطفات من كلمات الملك سلمان بذكرى البيعة عبر مواقع التواصل

تناولت السياسة والمنجزات والثوابت التي أكدها- حفظه الله- ولاقت رواجًا بين المغردين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
252

بثت معرفات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من التغريدات والإنفوجرافيك ومقاطع الفيديو لمقتطفات من كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم والتي توافق اليوم السبت الثالث من شهر ربيع الآخر.

وتناولت المقتطفات أبرز ملامح السياسة الراسخة لخادم الحرمين الشريفين في مختلف القضايا التي تهم المواطن السعودي والمسلمين في العالم، ولاسيما ما يتصل باعتزاز الملك المفدى بخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

كما تناولت الكلمات المختارة مواقف الملك سلمان من قضايا الغلو والتطرف والإرهاب والتي اتسمت بلغة الحزم والعزم على وأد كل صور وأشكال الأفكار المنحرفة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وركزت الكلمات الخالدة على أبرز المنجزات التي تحققت في توفير كل أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات الشعب السعودي ومن يفد إلى هذه البلاد وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحمل في طياتها مستقبلاً واعدًا للمملكة والشعب السعودي الوفي.

ولاقت هذه التغريدات والتصاميم عقب بثها اليوم انتشارًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا هذا التفاعل الإيجابي من الشؤون الإسلامية مع هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن سعودي ومقيم على ثرى هذه البلاد الطيبة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحظى كسائر قطاعات الدولة باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين– رعاهما الله – ، مما أسهم في قيام الوزارة بدورها المحوري في مواجهة التطرف الفكري، وتحقيق الأمن الفكري والعقدي وترسيخ مبدأ التلاحم بين القيادة والشعب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,760
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,132
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,472

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة