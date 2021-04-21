النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكافل اجتماعي يتجسّد في سداد 5 ملايين خلال ساعات لسجين خمسيني

جاء ذلك في تفاعل مع مناشدة فتاة لإنقاذ والدها من دين نتيجة كفالته لشخص

تفاعل عدد من المغردين مع مناشدة فتاة لإنقاذ والدها من دين قيمته خمسة ملايين ليتم إقفال مديونيته خلال ساعات.

وكانت الفتاة قد نشرت حالة والدها التي وصفت أنه لم يكن له يد فيها، وأنه يكفل شخصًا منذ 15 عاماً ولم يقم بسداد الدين؛ مما تسبب في خسارته لمنزله ووظيفته.

وتابعت: كلما حاولت إرسال فاتورة السداد لأي شخص يرفض الوقوف معنا بحجّة أن المبلغ كبير.

وجاء تفاعل المغردين مع حالة الفتاة ووالدها الذي يبلغ 53 عاماً ويقبع خلف القضبان منذ سنة وثلاثة أشهر؛ حيث تم سداد المبلغ بالكامل خلال ساعات من تفاعل المغردين.

وعلق عدد من المغردين بأن ما حدث لا يستغرب من شعب المملكة في تكاتفهم الاجتماعي، ومرددين مقولة سمو ولي العهد حينما قال: لدينا شعب جبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تكافل اجتماعي يتجسّد في سداد 5 ملايين خلال ساعات لسجين خمسيني
سبق

تفاعل عدد من المغردين مع مناشدة فتاة لإنقاذ والدها من دين قيمته خمسة ملايين ليتم إقفال مديونيته خلال ساعات.

وكانت الفتاة قد نشرت حالة والدها التي وصفت أنه لم يكن له يد فيها، وأنه يكفل شخصًا منذ 15 عاماً ولم يقم بسداد الدين؛ مما تسبب في خسارته لمنزله ووظيفته.

وتابعت: كلما حاولت إرسال فاتورة السداد لأي شخص يرفض الوقوف معنا بحجّة أن المبلغ كبير.

وجاء تفاعل المغردين مع حالة الفتاة ووالدها الذي يبلغ 53 عاماً ويقبع خلف القضبان منذ سنة وثلاثة أشهر؛ حيث تم سداد المبلغ بالكامل خلال ساعات من تفاعل المغردين.

وعلق عدد من المغردين بأن ما حدث لا يستغرب من شعب المملكة في تكاتفهم الاجتماعي، ومرددين مقولة سمو ولي العهد حينما قال: لدينا شعب جبار.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
09:05 PM

تكافل اجتماعي يتجسّد في سداد 5 ملايين خلال ساعات لسجين خمسيني

جاء ذلك في تفاعل مع مناشدة فتاة لإنقاذ والدها من دين نتيجة كفالته لشخص

A A A
فهد كاملي - جازان
0
578

تفاعل عدد من المغردين مع مناشدة فتاة لإنقاذ والدها من دين قيمته خمسة ملايين ليتم إقفال مديونيته خلال ساعات.

وكانت الفتاة قد نشرت حالة والدها التي وصفت أنه لم يكن له يد فيها، وأنه يكفل شخصًا منذ 15 عاماً ولم يقم بسداد الدين؛ مما تسبب في خسارته لمنزله ووظيفته.

وتابعت: كلما حاولت إرسال فاتورة السداد لأي شخص يرفض الوقوف معنا بحجّة أن المبلغ كبير.

وجاء تفاعل المغردين مع حالة الفتاة ووالدها الذي يبلغ 53 عاماً ويقبع خلف القضبان منذ سنة وثلاثة أشهر؛ حيث تم سداد المبلغ بالكامل خلال ساعات من تفاعل المغردين.

وعلق عدد من المغردين بأن ما حدث لا يستغرب من شعب المملكة في تكاتفهم الاجتماعي، ومرددين مقولة سمو ولي العهد حينما قال: لدينا شعب جبار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,148
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,556

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة