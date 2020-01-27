خفايا انقلاب "حمد بن خليفة".. على شاشة "العربية" مساء اليوم
من خلال فيلم وثائقي يسلط الضوء على معاناة قبيلة الغفران
تعرض قناة "العربية"، في الساعة السابعة من مساء اليوم، فيلمها الوثائقي "أبناء الدوحة" الذي يتناول دهاليز وتفاصيل انقلاب الحاكم السابق لإمارة قطر حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد.
وسيكشف الوثائقي ما يتجرعه أبناء قبيلة الغفران من حرمان وتعسف وانتهاكات جسيمة؛ بسبب معارضتهم لهذا الانقلاب.
حمد بن خليفة
خليفة بن حمد
أبناء الدوحة
خفايا انقلاب "حمد بن خليفة".. على شاشة "العربية" مساء اليوم
بدر العتيبي
سبق
2020-01-27
تعرض قناة "العربية"، في الساعة السابعة من مساء اليوم، فيلمها الوثائقي "أبناء الدوحة" الذي يتناول دهاليز وتفاصيل انقلاب الحاكم السابق لإمارة قطر حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد.
وسيكشف الوثائقي ما يتجرعه أبناء قبيلة الغفران من حرمان وتعسف وانتهاكات جسيمة؛ بسبب معارضتهم لهذا الانقلاب.
27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
05:36 PM
خفايا انقلاب "حمد بن خليفة".. على شاشة "العربية" مساء اليوم
من خلال فيلم وثائقي يسلط الضوء على معاناة قبيلة الغفران
تعرض قناة "العربية"، في الساعة السابعة من مساء اليوم، فيلمها الوثائقي "أبناء الدوحة" الذي يتناول دهاليز وتفاصيل انقلاب الحاكم السابق لإمارة قطر حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد.
وسيكشف الوثائقي ما يتجرعه أبناء قبيلة الغفران من حرمان وتعسف وانتهاكات جسيمة؛ بسبب معارضتهم لهذا الانقلاب.