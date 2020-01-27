خفايا انقلاب "حمد بن خليفة".. على شاشة "العربية" مساء اليوم

من خلال فيلم وثائقي يسلط الضوء على معاناة قبيلة الغفران

تعرض قناة "العربية"، في الساعة السابعة من مساء اليوم، فيلمها الوثائقي "أبناء الدوحة" الذي يتناول دهاليز وتفاصيل انقلاب الحاكم السابق لإمارة قطر حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد.

وسيكشف الوثائقي ما يتجرعه أبناء قبيلة الغفران من حرمان وتعسف وانتهاكات جسيمة؛ بسبب معارضتهم لهذا الانقلاب.