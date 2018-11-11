تسيير أولى رحلات قطار "سار" الليلي من محطة الجوف

انطلقت مساء أمس السبت أولى رحلات القطار الليلي من محطة سار بمنطقة الجوف.

وأقامت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بهذه المناسبة فعاليات احتفالية لأهالي المنطقة والمسافرين المغادرين على متن الرحلة.

يُذكر أن موعد انطلاق الرحلة من الرياض إلى الجوف في الـ 9:30 مساء من كل أربعاء، في حين سيكون وقت رحلة العودة في الـ 11:30 مساءً يوم السبت، وبتدشين رحلات القطار الليلي، أصبح لدى الراغبين بالسفر، خيارات في أوقات الرحلات للتنقل بين محطات "سار" في كلٍ من الرياض والقصيم وحائل وكذلك الجوف، تضاف إلى جدول الرحلات لقطارات "سار".