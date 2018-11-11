النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسيير أولى رحلات قطار "سار" الليلي من محطة الجوف

انطلقت مساء أمس السبت أولى رحلات القطار الليلي من محطة سار بمنطقة الجوف.

وأقامت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بهذه المناسبة فعاليات احتفالية لأهالي المنطقة والمسافرين المغادرين على متن الرحلة.

يُذكر أن موعد انطلاق الرحلة من الرياض إلى الجوف في الـ 9:30 مساء من كل أربعاء، في حين سيكون وقت رحلة العودة في الـ 11:30 مساءً يوم السبت، وبتدشين رحلات القطار الليلي، أصبح لدى الراغبين بالسفر، خيارات في أوقات الرحلات للتنقل بين محطات "سار" في كلٍ من الرياض والقصيم وحائل وكذلك الجوف، تضاف إلى جدول الرحلات لقطارات "سار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تسيير أولى رحلات قطار "سار" الليلي من محطة الجوف
سبق

انطلقت مساء أمس السبت أولى رحلات القطار الليلي من محطة سار بمنطقة الجوف.

وأقامت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بهذه المناسبة فعاليات احتفالية لأهالي المنطقة والمسافرين المغادرين على متن الرحلة.

يُذكر أن موعد انطلاق الرحلة من الرياض إلى الجوف في الـ 9:30 مساء من كل أربعاء، في حين سيكون وقت رحلة العودة في الـ 11:30 مساءً يوم السبت، وبتدشين رحلات القطار الليلي، أصبح لدى الراغبين بالسفر، خيارات في أوقات الرحلات للتنقل بين محطات "سار" في كلٍ من الرياض والقصيم وحائل وكذلك الجوف، تضاف إلى جدول الرحلات لقطارات "سار".

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
01:37 AM

تسيير أولى رحلات قطار "سار" الليلي من محطة الجوف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
0
1,150

انطلقت مساء أمس السبت أولى رحلات القطار الليلي من محطة سار بمنطقة الجوف.

وأقامت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بهذه المناسبة فعاليات احتفالية لأهالي المنطقة والمسافرين المغادرين على متن الرحلة.

يُذكر أن موعد انطلاق الرحلة من الرياض إلى الجوف في الـ 9:30 مساء من كل أربعاء، في حين سيكون وقت رحلة العودة في الـ 11:30 مساءً يوم السبت، وبتدشين رحلات القطار الليلي، أصبح لدى الراغبين بالسفر، خيارات في أوقات الرحلات للتنقل بين محطات "سار" في كلٍ من الرياض والقصيم وحائل وكذلك الجوف، تضاف إلى جدول الرحلات لقطارات "سار".

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,381
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,657
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,090
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,260

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة