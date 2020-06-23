النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية: قرار المملكة حول الحج يتفق والقانون الدولي

قال: بشكل آمن صحياً يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بين الحجيج

رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية المستشار محمد خالد الضاحي بالتدابير الاحترازية المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ومنها اقتصار تأدية مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة جداً من الراغبين في أدائها من المواطنين والمقيمين لمختلف الجنسيات في المملكة بشكل آمن صحياً، يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بين الحجيج.

وقال المستشار الضاحي في تصريح لـ"واس" : إن خطوة المملكة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أكد على حماية حق الإنسان في الحياة بوصفه الحق الأسمى الذي يتبوأ سدة الحقوق الإنسانية، وحمايته هو الشرط الأساسي للتمتع بسائر الحقوق والحريات الأخرى المعترف بها.

وشدد على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان ألقى على عاتق المملكة التزاما باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والوقائية في سبيل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة لحجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من أية مخاطر صحية والقضاء على الأمراض السارية والمعدية.

ولفت الضاحي انتباه الدول العربية والإسلامية وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى ضرورة تفعيل قيم التعاون والتضامن والتفاهم الدولي في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته وتحدياته بوصفها أهم وأقصر الطرق لحماية السلام العالمي والتنمية الدولية والمصير الواحد للبشرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية: قرار المملكة حول الحج يتفق والقانون الدولي
سبق

رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية المستشار محمد خالد الضاحي بالتدابير الاحترازية المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ومنها اقتصار تأدية مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة جداً من الراغبين في أدائها من المواطنين والمقيمين لمختلف الجنسيات في المملكة بشكل آمن صحياً، يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بين الحجيج.

وقال المستشار الضاحي في تصريح لـ"واس" : إن خطوة المملكة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أكد على حماية حق الإنسان في الحياة بوصفه الحق الأسمى الذي يتبوأ سدة الحقوق الإنسانية، وحمايته هو الشرط الأساسي للتمتع بسائر الحقوق والحريات الأخرى المعترف بها.

وشدد على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان ألقى على عاتق المملكة التزاما باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والوقائية في سبيل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة لحجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من أية مخاطر صحية والقضاء على الأمراض السارية والمعدية.

ولفت الضاحي انتباه الدول العربية والإسلامية وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى ضرورة تفعيل قيم التعاون والتضامن والتفاهم الدولي في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته وتحدياته بوصفها أهم وأقصر الطرق لحماية السلام العالمي والتنمية الدولية والمصير الواحد للبشرية.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:08 PM

رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية: قرار المملكة حول الحج يتفق والقانون الدولي

قال: بشكل آمن صحياً يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بين الحجيج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
617

رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية المستشار محمد خالد الضاحي بالتدابير الاحترازية المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ومنها اقتصار تأدية مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة جداً من الراغبين في أدائها من المواطنين والمقيمين لمختلف الجنسيات في المملكة بشكل آمن صحياً، يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بين الحجيج.

وقال المستشار الضاحي في تصريح لـ"واس" : إن خطوة المملكة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أكد على حماية حق الإنسان في الحياة بوصفه الحق الأسمى الذي يتبوأ سدة الحقوق الإنسانية، وحمايته هو الشرط الأساسي للتمتع بسائر الحقوق والحريات الأخرى المعترف بها.

وشدد على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان ألقى على عاتق المملكة التزاما باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والوقائية في سبيل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة لحجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من أية مخاطر صحية والقضاء على الأمراض السارية والمعدية.

ولفت الضاحي انتباه الدول العربية والإسلامية وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى ضرورة تفعيل قيم التعاون والتضامن والتفاهم الدولي في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته وتحدياته بوصفها أهم وأقصر الطرق لحماية السلام العالمي والتنمية الدولية والمصير الواحد للبشرية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,339
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,123
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,492

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة